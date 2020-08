L’ancienne n ° 1 mondiale Naomi Osaka, du Japon, s’est bien entraînée avant le prochain US Open. Le double vainqueur du Grand Chelem a même eu une séance d’entraînement avec l’ancien n ° 2 mondial masculin Tommy Haas, d’Allemagne.

Naomi Osaka s’entraîne avec l’ancienne No.

2 Tommy Haas

Osaka a posté une photo des deux ensemble après une séance de frappes, avec la légende, « we grinding tho 😤💪🏾 » sur Instagram. Les deux sont également vus portant des masques sur la photo. Pendant ce temps, sur Twitter, elle a posté la même photo, en disant: « Il est si bon » Osaka doit participer à l’Open de l’Ouest et du Sud de la semaine prochaine à New York, suivi de l’US Open Grand Slam, également à New York.

Elle est une ancienne gagnante de l’épreuve de simple féminin de l’US Open.

Il est tellement bon 🤦🏽‍♀️ pic.twitter.com/RRvkMVXdbu – NaomiOsaka 大 坂 な お み (@naomiosaka) 12 août 2020

Tommy Haas a culminé au No.

2 au classement mondial en mai 2002 mais sa carrière a été interrompue à plusieurs reprises par des blessures. Sa meilleure performance au Grand Chelem a été d’atteindre les demi-finales de l’Open d’Australie à trois reprises et à Wimbledon une fois. Il a atteint le stade des quarts de finale de chacun des événements du Grand Chelem.

En tout, il a remporté 15 titres en carrière en simple. Il a également remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques d’été de 2000. Pendant les Jeux de Sydney, il a battu Wayne Ferreira, Andreas Vinciguerra, Àlex Corretja, Max Mirnyi et Roger Federer avant de perdre dans le match pour la médaille d’or où il a perdu contre le Russe Yevgeny Kafelnikov.

Il a actuellement 42 ans et a également joué à des événements d’exhibition lors de la récente fermeture du tennis. Naomi Osaka est une ancienne n ° 1 mondiale et est la première joueuse asiatique à occuper le premier rang en simple. Elle a remporté cinq titres sur le circuit WTA, dont deux titres du Grand Chelem et deux titres Premier obligatoire.

Elle a remporté ses deux premiers titres en simple du Grand Chelem lors de tournois consécutifs du Grand Chelem à l’US Open 2018 et à l’Open d’Australie 2019, faisant d’elle la première joueuse à réaliser cet exploit depuis Jennifer Capriati en 2001. En 2020, elle a été nommée l’athlète féminine la mieux rémunérée selon Forbes, avec des revenus de plus de 37,4 millions de dollars.

Osaka a été sous les projecteurs lors de la récente fermeture avec ses efforts de sensibilisation au mouvement Black Lives Matter et elle a également lancé une initiative pour aider les filles à pratiquer plus de sports. (Photo via le compte Twitter de Naomi Osaka)