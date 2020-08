Toni Nadal, l’ancien entraîneur franc-parler et oncle du n ° 2 mondial Rafael Nadal, a déclaré que l’Australien Nick Kyrgios est un talent naturel et bon au tennis et qu’il souhaitait faire plus d’efforts, ajoutant qu’il serait heureux d’entraîner Dominic Thiem ou Grigor Dimitrov. .

Toni Nadal dit que Nick Kyrgios a un énorme talent naturel

Toni Nadal, 59 ans, a récemment eu une interaction avec des fans de tennis en Colombie organisée par la Fédération colombienne de tennis et dans des extraits publiés sur le site Match Tenis, l’oncle Toni a donné son avis sur Kyrgios, qui a polarisé les fans de tennis avec son jeu et son tempérament.

« Kyrgios est bon au tennis. Les enfants d’aujourd’hui veulent le voir. Je viens d’une autre époque, mais ce n’est pas mon style. Il a un talent naturel énorme et c’est dommage qu’il n’essaye pas un peu plus fort, mais il a fait la décision de faire les choses différemment.

Je considère que certains de ses comportements ne sont pas du tout édifiants, mais on ne peut ignorer qu’il donne une touche différente au tennis. »Dans un récent podcast avec son ami Elliot Loney, Kyrgios avait déclaré qu’il ne cherchait pas à ajouter un entraîneur à son équipe.

« Pour moi, je n’ai pas pour objectif de gagner le Grand Chelem. Je veux juste le faire à ma façon, m’amuser avec et juste jouer. Donc, avoir un entraîneur pour moi est inutile car je ne veux pas gaspiller. leur temps presque. » Dans la même interview, l’oncle Toni dit que s’il devait entraîner un autre joueur, ce serait soit l’ancien n ° mondial.

3 Grigor Dimitrov ou l’actuel n ° 3 mondial Dominic Thiem. « Je voudrais entraîner Dimitrov ou Thiem, car ils sont très polis. Bien sûr, j’aime entraîner de bons joueurs, mais l’essentiel est de le faire avec quelqu’un qui est prêt à écouter et à s’améliorer, en mettant son ego de côté. »

Toni Nadal avait entraîné son neveu Rafael Nadal depuis l’enfance jusqu’en février 2017. Pendant leur temps ensemble, Nadal a remporté 16 titres du Grand Chelem et l’entraîneur espagnol dit qu’il sait qu’il ne pourra pas reproduire le même succès avec un autre joueur.

« Je suis presque sûr que je ne formerai plus jamais un garçon comme Rafa, mais cela me motive toujours à continuer à me fixer des objectifs et à me battre pour de nouveaux défis, même s’ils sont plus petits. » Toni Nadal travaille actuellement à l’Académie Rafa Nadal en Espagne où il y forme les étudiants. Rafael Nadal est également actuellement en formation à l’académie alors qu’il se prépare pour le retour du circuit professionnel.