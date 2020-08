Rafael Nadal et Nick Kyrgios ont dû endurer une double tâche au Masters de Cincinnati il ​​y a trois ans, disputant deux matches vendredi. Rafa et Nick ont ​​battu Albert Ramos-Vinolas et Ivo Karlovic pour organiser un affrontement à succès en quart de finale lors de la séance nocturne.

Kyrgios a battu Nadal 6-2, 7-5 en 80 minutes pour réserver la place dans sa troisième demi-finale du Masters 1000. En mai, Rafa a évincé Kyrgios 6-3, 6-1 au Masters de Madrid. Pourtant, il s’agissait de jeune Australien cette fois-ci, produisant une performance dominante pour surpasser complètement Nadal.

Nick avait des problèmes avec sa hanche gauche et n’a pas pu trouver la bonne forme au cours des mois précédents, ayant dû se retirer lors de trois matches consécutifs et ne jamais atteindre le quart de finale après Miami. Poussé par une grande scène et un grand rival de l’autre côté du filet, Kyrgios est resté concentré presque toujours, sans erreurs ni crises habituelles et motivé pour produire son meilleur tennis et montrer de quoi il est capable.

Nick a dominé Rafa dans tous les segments, perdant 15 points en dix matchs de service et repoussant deux chances de pause sur trois, perdant la concentration seulement dans les phases finales d’un match. En outre, il était un joueur plus déterminé sur le terrain, gardant son revers en sécurité et faisant 16 erreurs dans tout le choc.

Ses coups de fond étaient profonds et puissants, obligeant Nadal à rester hors d’équilibre et ne permettant pas à l’Espagnol d’imposer son rythme et de le propager sur la ligne de fond. Rafa a eu beaucoup de problèmes derrière le tir initial, luttant à presque tous les points après avoir raté le premier service et s’être cassé quatre fois.

Incapable de jouer à son rythme habituel, l’Espagnol a commis de nombreuses erreurs dans ses efforts pour pénétrer son rival solide, renvoyant les services de Nick presque depuis les tribunes, signe clair qu’il ne se sentait pas bien sur le terrain. De plus, nous avons vu des signes inhabituels de faiblesse mentale du monde no.

2, perdant son service par amour juste après avoir brisé Nick pour la première fois!

Nick Kyrgios a battu Rafael Nadal en deux sets à Cincinnati 2017.

Kyrgios avait 21 vainqueurs de service tandis que Nadal est resté sur 13, et il était 16-12 dans les vainqueurs sur le terrain pour un joueur plus jeune, tous deux dominant d’un aile coup droit.

Kyrgios a eu 11 fautes directes, neuf de moins que Nadal qui a frappé 13 avec son coup droit et sept du côté du revers. Ils étaient au coude à coude dans le segment des erreurs forcées (7-5 ​​pour Nadal), tandis que Nick a fait trois doubles fautes de plus.

Dans l’ensemble, l’Australien a eu beaucoup plus de gagnants et moins d’erreurs, émergeant comme un gagnant mérité et tenant les ficelles. 66% des points se sont terminés avec un nombre maximum de quatre tirs et Nick était 45-29 devant. Kyrgios avait également un avantage de 21-17 dans les échanges plus étendus pour sceller l’accord en deux sets.

Nick a pris un bon départ, remportant les quatre premiers matchs en 13 minutes et faisant une erreur. L’Australien a assuré le set avec une prise dans le huitième match pour un 6-2 après 25 minutes, réalisant une autre pause à 2-2 dans le deuxième set pour faire un autre grand pas vers la ligne d’arrivée.

Jusqu’à 5-4, Kyrgios n’a perdu que huit points derrière le tir initial, subissant une pause dans le pire moment et ramenant Rafa à 5-5. Ce n’était pas pour Nadal malgré cela, car il a été brisé par l’amour dans le match 11, permettant à Kyrgios de sceller l’accord avec trois gagnants quelques minutes plus tard.