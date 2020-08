La star du tennis australien Nick Kyrgios s’est retiré de l’US Open car il pense qu’il y a des choses beaucoup plus importantes que le tennis en ce moment. Kyrgios, classé au 40e rang mondial, a fait sept apparitions à l’US Open tout au long de sa carrière et il n’a jamais dépassé le troisième tour de l’événement.

Les organisateurs de l’US Open ont un plan sur la façon de procéder en toute sécurité à l’événement, mais depuis le début, Kyrgios n’était pas fan de l’organisation de l’événement au milieu d’une pandémie. L’Australien de 25 ans a également pris un coup sur Novak Djokovic et ceux qui ont participé à l’Adria Tour en décrivant les scènes qui se sont déroulées lors de l’événement comme «égoïstes».

« Prenons une respiration ici et rappelons-nous ce qui est important, à savoir la santé et la sécurité en tant que communauté. Nous pouvons reconstruire notre sport et notre économie, mais nous ne pourrons jamais récupérer les vies perdues », a déclaré Kyrgios dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ininterrompus. compte créé par LeBron James, cité sur Stuff.

«Je n’ai aucun problème avec l’USTA qui organise l’US Open et si les joueurs veulent y aller, c’est à eux de décider, à condition que tout le monde agisse de manière appropriée et agisse en toute sécurité. «Personne ne veut plus que moi que les gens conservent leur emploi.

Je parle pour le type qui travaille dans les restaurants, les nettoyeurs et les préposés aux vestiaires. Ce sont les personnes qui ont le plus besoin de récupérer leur emploi et de faire preuve de fair-play. « Mais les joueurs de tennis – nous devons agir dans l’intérêt de l’autre et travailler ensemble. »

Kyrgios prend un coup à l’Adria Tour

«Vous ne pouvez pas danser sur des tables, gagner de l’argent en Europe ou essayer de gagner rapidement de l’argent en organisant une exposition. C’est tellement égoïste. Pensez aux autres pour une fois.

C’est de cela qu’il s’agit « , a déclaré Kyrgios. » Il ne se soucie pas de votre classement mondial ou de combien d’argent vous avez. Agissez de manière responsable. « Aux joueurs qui ont observé les règles et agi de manière désintéressée, je dis bonne chance à tu.

Jouez à vos risques et périls, et cela ne me pose aucun problème. «Je ne jouerai pas cette année à l’US Open. «Cela me fait mal au fond de ne pas être en compétition dans l’une des plus grandes arènes du sport, le stade Arthur Ashe.

« Mais je suis assis pour les gens, pour mes Australiens, pour les centaines de milliers d’Américains qui ont perdu la vie, pour vous tous. C’est ma décision, qu’on le veuille ou non. Et ce sont mes raisons ».