Quelques semaines avant l’arrêt du circuit en raison de l’épidémie de l’urgence du coronavirus, Roger Federer a annoncé qu’il resterait dans les stands pendant quelques mois en raison d’une opération au genou droit. Le phénomène suisse, dont l’objectif était de revenir pour le début de saison sur gazon, a connu un revers en phase de rééducation, qui l’a contraint à subir une nouvelle intervention chirurgicale.

Comme cela s’était déjà produit en 2016, l’ancien numéro 1 mondial a préféré clôturer l’année plus tôt, préférant se redresser sereinement en vue de 2021. La tournée ATP devrait redémarrer à la fin de ce mois, mais il y a encore de gros doutes sur les États Unis.

Certes, la nature mondiale du tennis n’aide pas, tout comme la nécessité pour les joueurs de traverser différents pays pour participer à des tournois. Cependant, certains fans sur Twitter estiment que le retard dans la reprise du tennis est dû à l’absence de Federer.

L’ancien champion de double de Wimbledon, Rennae Stubbs, a réagi durement à de telles allégations.

Stubbs sur Roger Federer

«Le tennis n’est pas revenu plus tôt à cause de l’absence de Roger Federer! OMG, c’est le commentaire le plus ridicule que j’aie jamais entendu.

Ne me retournez pas dessus! » Rennae Stubbs a tweeté. «Vous pensez que Madrid a besoin de Roger pour gagner de l’argent? Vous pensez que l’Open canadien a besoin de Roger pour gagner de l’argent? Vous pensez que Monte Carlo, Queens, Wimbledon, Cincinnati ont besoin de Roger? Beaucoup de ces tournois n’avaient pas eu Roger auparavant et se sont déroulés très bien », a déclaré Stubbs.

«Je sais à quel point lui et l’équipe 8 sont importants et influents, mais il n’ya aucun moyen qu’ils soient aussi importants», a poursuivi Stubbs. «Roger Federer a fait plus pour la popularité du tennis que presque n’importe qui dans l’histoire.

Au lieu de le déchirer, nous devrions être reconnaissants pour lui et sa longévité, je le suis. Je suis également reconnaissante à 4 Rafa & Novak « , a-t-elle ajouté. Selon un rapport publié par Marca, l’USTA et l’ATP ont tenu une réunion en ligne avec les meilleurs joueurs masculins pour discuter de la voie à suivre pour organiser l’US Open.

Lors de cette réunion, dit Marca, les 20 meilleurs joueurs ont pris position et ont déclaré qu’ils n’étaient pas en faveur de voyager pour l’US Open si les règles concernant la quarantaine ne sont pas claires. Au cours des dernières semaines, de nombreux joueurs ont décidé de ne pas voyager pour l’événement en raison des règles de quarantaine.

Auparavant, des rapports suggéraient que le numéro un mondial Novak Djokovic souhaite bientôt des éclaircissements de l’ATP et d’autres autorités concernées sur le statut de la quarantaine. Djokovic est le président du Conseil des joueurs ATP. C’est une préoccupation majeure pour Djokovic et certains des autres meilleurs joueurs.