Les verrouillages imposés en raison de la pandémie ont affecté les personnes et les joueurs de différentes manières. Surtout les joueurs de tennis, car ils voyagent chaque semaine pour jouer à différents tournois à différents endroits. Donc, lorsque les joueurs sont invités à rester à la maison, ce sera un énorme changement. La n ° 2 mondiale Simona Halep a parlé de son expérience de verrouillage et a exprimé ses inquiétudes concernant la reprise.

Lors d’une conversation avec WTA, Halep a parlé de son expérience de verrouillage. Ce fut un choc pour Halep.

«Ce fut un choc pour moi de voir que tout était fermé. J’ai tellement l’habitude de voyager et soudain, je devais rester à la maison tous les jours et vivre une vie normale. C’était un choc. Je n’ai pas compris. Je ne voulais pas l’accepter au début. » Halep a dit

«Nous devons être patients et croire que ce sera mieux» – Simona Halep

Halep a également exprimé ses inquiétudes pour les victimes du coronavirus. Et elle essaie de rester positive et protégée.

«Ensuite, pour voir tant de personnes aux prises avec leur santé, j’étais inquiète, je dois l’admettre. J’étais inquiet au début. Ensuite, j’ai demandé à beaucoup de gens autour de moi et ils m’ont dit que si je me protégeais et que je prenais soin de moi et des gens autour de moi, ça irait. Alors j’ai fait ça et je le fais toujours. » Halep a dit

Le Roumain a appelé à une approche patiente. Et les choses iront mieux, elle sait que le monde entier se débat. Halep essaie maintenant de rester positif et de tout commencer. Mais Halep semble sceptique quant à sa participation aux tournois à venir.

«Je me sens donc positif et je ne me sens plus négatif. Mais je suis sûr que nous luttons toujours, que le monde entier lutte toujours. L’économie sera difficile et de nombreuses personnes auront du mal. Nous devons être patients et croire que ça va aller mieux. » dit-elle

Simona Halep entame la reprise de la saison à l’Open de Prague. Halep est sur la liste des engagés de l’US Open, mais elle n’est toujours pas sûre. Avec la n ° 1 mondiale Ash Barty ne jouant pas Halep sera la joueuse la mieux classée à l’US Open si elle y participe.