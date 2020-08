Daniil Medvedev a atterri à New York dans le but de défendre sa dernière couronne en Cincinnati. Oui, dit comme ça ça n’a pas l’air d’avoir beaucoup de sens, mais tu me comprends déjà. Le Russe fait face à une semaine étrange, dans un endroit différent et avec une scène pleine de blessés. Malgré cela, son gène compétitif semble à nouveau connecté, bien qu’il gagne également du temps pour expliquer l’état de santé de la garde-robe et même avouer certains mouvements controversés survenus ces dernières heures avec COVID-19 comme protagoniste. Nous vous laissons le plus intéressant ci-dessous.

– Retour au circuit

«J’aime beaucoup jouer au tennis, je n’ai pas concouru depuis longtemps et je n’ai joué aucune exhibition. Pour tout cela je suis heureux d’être ici, heureux de voir où en est mon jeu, de vouloir aller là-bas pour gagner, sans trop penser au classement ou à l’argent qui m’accompagne. Je pense que nous verrons de nombreux résultats intéressants, de nombreux jeux passionnants. Bien sûr, nous savons tous que les premiers tournois ne vont rien signifier à long terme, du moins je pense ».

– Jouez sans public

«Ça va être très triste de ne pas avoir la foule avec nous à New York, d’autant plus que cette année je pense que ce serait enfin de mon côté (rires). Nous ne saurons ce que cela signifiera tant que nous ne serons pas à nouveau en concurrence avec le public, même si cette fois nous comprenons que cette décision a été prise. Je me souviens avoir joué beaucoup de tournois juniors, Futures, même Challengers sans public, ce qui est tout à fait normal. Quoi qu’il en soit, ce sera très étrange pour nous, je ne peux pas imaginer une demi-finale à Arthur Ashe sans personne présente, même si nous savons tous pour quoi nous jouons ».

– Quarantaine pleine de doutes

«J’ai été tout le temps à Monaco, pendant ces six mois je n’ai voyagé dans aucun autre pays. Avec mon entraîneur, nous avons essayé de créer le meilleur calendrier possible, car nous ne savions jamais quand le tennis reviendrait. Quand Indian Wells a été annulé, tout le monde pensait qu’il serait possible de retourner à Barcelone, Madrid ou Rome, alors j’ai commencé à m’entraîner assez dur, jusqu’à ce qu’on nous dise que la pause durerait beaucoup plus longtemps que prévu. Dès lors, j’ai juste essayé de rester en forme. J’ai pris du temps et je suis retourné à l’entraînement ».

– Les expositions, à la télévision

«Je n’étais pas préparé mentalement. Bien sûr, ils m’ont demandé de participer à certains, mais je ne me sentais pas avec l’énergie compétitive. Je pensais que tout n’était pas encore prêt pour jouer à aucun jeu. Je ne voulais pas commencer à jouer alors que je ne me voyais toujours pas prêt, juste pour me présenter, ça ne me va pas. Vraiment, dès qu’il a été annoncé que l’US Open serait joué, toutes les expositions ont cessé et tout le monde était concentré sur cet événement. «

– Le cas de Pella et Dellien

«Nous pensions tous que le physiothérapeute de Guido et Hugo aurait dû être examiné une deuxième fois, ce qui n’a pas été fait, car il est possible qu’un test échoue. Combien cela leur a-t-il coûté? S’ils le font plus tard et que cela s’avère négatif, au moins cela vous donne quelque chose à penser. En revanche, si aucun des deux joueurs n’a présenté de symptômes, c’est une autre question qu’il faut se poser. Si cela se produit étant déjà dans un tour comme les quarts de finale, je doute que l’USTA prenne la même décision. Ils disent que les deux joueurs ont eu un contact étroit, mais ils ne peuvent même pas le montrer, il n’y a pas de caméras pour le montrer. Si les deux joueurs ont testé négatif trois fois, je pense qu’ils devraient jouer, c’est ce que pensent 99% des joueurs ».

– Les leçons de la pause

«Je n’ai pas beaucoup appris, mais dans le bon sens, je pense qu’il me connaissait assez bien depuis longtemps. Cela a été une nouvelle ère, en tant que joueur de tennis, je voyage à travers le monde presque chaque semaine depuis que j’ai 12 ans. Vous n’avez pas le temps de vous arrêter. En ce sens, cela a été amusant et intéressant, car en six mois, je n’ai même pas changé de pays. J’étais à Monaco, dans le sud de la France tout le temps avec ma femme. Ce fut un moment heureux mais je suis aussi heureux d’être de retour en tournée et de ramener la vie professionnelle du joueur de tennis ».

– US Open sans Federer ni Nadal

«Il y a une belle opportunité pour nous d’avoir un nouveau champion du Grand Chelem, car il n’y aura que trois champions au tirage au sort: Cilic, Murray et Djokovic. Cela donne dès le départ plus de possibilités aux autres. Dans mon cas, je le prends jeu par match, donc pour le moment je ne me vois pas soulever le trophée. Je veux d’abord voir où se situe mon niveau de jeu et de compétition à Cincinnati, là nous commencerons à analyser les résultats. Je ne sais pas trop à quoi m’attendre, nous avons 150 joueurs qui n’ont pas concouru depuis six mois, il ne sera facile pour personne de revenir ».

– Favoris?

«Je pense que nous sommes tous un peu en dehors du tableau. Bien sûr, je pense que les meilleures graines ont un certain avantage, au final le classement montre les forces de chaque joueur à ce moment-là. Mais bien sûr, « à ce moment-là » représente ce qui s’est passé il y a six mois, nous sommes donc sûrs de voir de nombreux résultats incroyables. J’espère bien jouer, gagner quelques matchs et, si possible, me rendre aux phases finales.