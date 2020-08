Le monde du tennis a été secoué lorsque quatre joueurs, dont le n ° 1 mondial Novak Djokovic, ont été infectés par le coronavirus en juin. Parmi les quatre joueurs figurait également l’ancien n ° 3 mondial Grigor Dimitrov. Tous ont récupéré après avoir été isolés.

Tout cela s’est passé pendant la tournée Adria. C’était une tournée caritative organisée par Novak Djokovic. Mais la tournée manquait considérablement de mesures de sécurité de base pour empêcher la propagation du virus. Les nécessités comme les masques et la distanciation sociale ont été écartées. Plus tard, Djokovic s’est excusé pour l’événement et a déclaré que tout s’était passé avec de bonnes intentions.

«Novak Djokovic et moi sommes presque revenus à 100%» – Grigor Dimitrov

Dans une récente interview avec Sky Sports, Dimitrov a parlé du virus et de ses effets. L’auto-isolement, en particulier, a pesé sur l’esprit du Bulgare. Et il a parlé à Djokovic il y a quelque temps pour tout clarifier.

«J’ai parlé à Novak il y a quelque temps. Nous sommes dans le même bateau en ce moment, mais nous sommes presque revenus à 100%. » Dimitrov a dit

Ils ont tous deux parlé de leur bien-être et sont retournés au tribunal. Ils essaient de pratiquer autant que possible et attendent de voir ce qui va se passer ensuite.

«Le timing n’est confortable pour personne, mais d’après ce que j’ai entendu, tout va bien. Nous sommes tous de retour sur le terrain. Nous essayons de pratiquer autant que possible et maintenant nous attendons de savoir quelle sera la prochaine étape pour nous. » Dimitrov a dit

L’US Open pour les deux n’est pas clair. Mais Djokovic semble assez bien pour jouer mais Dimitrov éprouve toujours quelques symptômes bien que le joueur ait été testé négatif. Il s’inquiète des effets à long terme que le virus pourrait avoir sur son corps.

Mais depuis le test négatif, Dimitrov est apparu récemment dans l’Ultimate Tennis Showdown (UTS). Il a joué trois matchs en remportant un et en perdant deux. Espérons que Dimitrov restera en bonne santé et reviendra sur le terrain.

Source: Sky Sports