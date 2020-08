Novak Djokovic est connu pour ses nombreux records sur le court de tennis. Il a 17 titres du Grand Chelem et 53 titres ATP en simple sous son nom. Il n’est pas surprenant que Djokovic soit le leader de l’Open Era en ce qui concerne les prix gagnés. Outre ses admirables conquêtes dans le sport, il a aussi un cœur en or. Il habite dans divers actes philanthropiques avec la Fondation Novak Djokovic.

Djokovic et son épouse ont lancé l’organisation en 2012 et ont été impliqués dans divers actes humanitaires en Serbie. Il vise principalement une meilleure éducation préscolaire des enfants serbes. La Fondation a récemment fait don de 12 millions de dinars serbes pour la construction et la reconstruction d’écoles maternelles en Serbie.

Un pas vers une meilleure éducation

Selon la publication serbe Politika, la Fondation a fait don de la moitié des 24 millions de dinars nécessaires à la municipalité de Trstenik. C’est pour la reconstruction de l’institution préscolaire «Pearls» de Stopanje. Une fois terminé, il offrira à 75 enfants une éducation de qualité.

Marko Kovacevic, chef de projet à la Fondation Novak Djokovic, était présent lors de l’inauguration du projet.

«Malheureusement, jusqu’à 657 enfants vivant sur le territoire de Trstenik n’ont pas la possibilité d’aller à la maternelle, et c’est pourquoi il y a un grand besoin dans cette communauté locale d’élargir la capacité de l’établissement préscolaire.

Sur les 12 millions donnés par la fondation Novak, 10 millions seront utilisés pour tous les travaux structurels nécessaires. Les deux millions restants serviront à équiper le nouveau jardin d’enfants.

Le président de la municipalité de Trstenik, Aleksandar Ćirić, a exprimé sa gratitude à la Fondation et à ses fondateurs.

«Nous voulons exprimer notre gratitude et notre fierté pour tout ce que Novak et Jelena Djokovic et la Fondation ont fait pour notre pays, et ce qu’ils feront pour Trstenik dans la période à venir, et ce sera un motif supplémentaire pour nous de continuer à investir dans créer de meilleures conditions pour les plus jeunes générations. »

Tout au long de cette pandémie, la Fondation a fait des dons réguliers. En mai, il a fait don de matériel médical d’une valeur d’un million de dollars à un hôpital serbe. Il y a quelques semaines, Djokovic s’est associé à l’homme d’affaires Miodrag Kostic pour une très bonne cause. Les deux ont financé un jet privé pour le traitement médical de Sofia Markuljevic. Elle a été transportée aux États-Unis pour être traitée pour son atrophie musculaire spinale.