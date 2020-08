Novak Djokovic sera le seul Big 3 sur le terrain à l’US Open, où il sera le grand favori pour le titre. Le numéro 1 mondial, submergé par les critiques dues à l’organisation de l’Adria Tour, tentera de conquérir le 18e Chelem de sa carrière et restera invaincu dans cet étrange 2020.

Sans la longue suspension due au Coronavirus, le phénomène serbe aurait également pu surpasser Roger Federer dans les statistiques des semaines en tête du classement mondial. Le gel du classement obligera Nole à attendre au moins 2021, mais le vétéran de Belgrade a l’intention de lui enlever davantage de satisfaction dans les mois à venir.

Lors d’une récente interview avec SuperTennis, Riccardo Piatti, qui a travaillé avec Djokovic au début de sa carrière et actuel entraîneur de Jannik Sinner, a analysé les perspectives d’avenir de Novak. Novak Djokovic est le joueur le plus concentré au monde selon l’un de ses anciens entraîneurs, et tout cela est motivé par le désir de dépouiller Roger Federer de son record du Grand Chelem.

Piatti sur Novak Djokovic

« Novak Djokovic est le joueur le plus axé sur le tennis, surtout en ce moment », a déclaré Riccardo Piatti à Super Tennis. «Il a organisé la Coupe Adria non pas parce qu’il voulait rivaliser avec d’autres joueurs mais parce qu’il pensait faire une bonne chose pour tout le monde: son peuple, les joueurs.

Il avait tort mais de bonne foi. Puis il s’est entraîné pour être prêt. Nole est très concentré sur son tennis aussi car il peut passer très rapidement devant Roger Federer en terme de Grand Chelem qui est son objectif premier ». Après des mois à spéculer si l’US Open aurait réellement lieu pendant l’heure prévue en raison de la pandémie de coronavirus, les joueurs sont enfin arrivés sur place à New York et se sont déjà installés chez eux sur des terrains sans fans.

Bien sûr, les choses semblent légèrement différentes cette année et un certain nombre de grands noms ne participeront pas, mais ceux qui sont dans le Queens profitent déjà de l’expérience un peu surréaliste. Avec l’Open de l’Ouest et du Sud, généralement tenu à Cincinnati, ayant été déplacé sur le site pour une bulle de deux tournois, jouer pour cet événement commence jeudi, de sorte que le Centre national de tennis Billie Jean King semble être rempli d’activité et, vous savoir, tennis de compétition réelle pour les prochaines semaines.