Lors de la suspension du circuit ATP, Novak Djokovic a organisé une exposition caritative dans les Balkans. Son Adria Tour, conçu avec de nobles intentions, est rapidement devenu l’événement le plus discuté et controversé de ces derniers mois.

Certains joueurs, dont le numéro 1 mondial lui-même et sa femme Jelena, ont été testés positifs pour le coronavirus, forçant l’annulation du tournoi. Le 17 fois champion du Grand Chelem s’est immédiatement retrouvé au banc des accusés, principalement en raison de la décision de ne pas suivre les protocoles relatifs à la distanciation sociale.

Il y a eu d’innombrables critiques qui ont frappé le phénomène serbe, qui a reçu l’ordre de démissionner de son rôle de président des joueurs. Dans une récente interview, le basketteur de la NBA Nikola Vucevic a défendu les choix de Djokovic et l’a félicité pour les qualités incroyables dont il a fait preuve tout au long de sa carrière.

Vucevic sur Novak Djokovic

« Novak Djokovic est le meilleur ambassadeur que la Serbie ait eu dans l’histoire », a déclaré Nikola Vucevic. «Comment il se comporte, comment il représente l’État et comment il en parle avec fierté, et les gens avaient à nouveau tant d’opinions négatives à son sujet et ce n’était en aucun cas clair pour moi.

C’est un athlète qui est né une fois et qui sait combien d’années. Je ne sais pas du tout de lui reprocher quelque chose « , a affirmé le joueur de la NBA. » C’est moche comment ils l’ont traité, il ne le méritait en aucun cas.

J’apprécie vraiment Novak. J’ai eu l’occasion de le rencontrer, de le regarder en direct et de lui parler après les matches. On peut voir que Nole est un grand champion et un grand homme. « La plupart de la frustration de Vucevic face au traitement infligé à Novak Djokovic semble provenir de l’Adria Tour, qui a conduit à une controverse à grande échelle en raison de l’épidémie de COVID-19 .

«La façon dont certaines personnes traitaient Novak était moche», a déclaré Vucevic. « Il a essayé d’organiser le tournoi avec les meilleures intentions. Il a reçu des informations erronées sur la situation du virus dans les Balkans à ce moment-là.

Il a essayé avec les meilleures intentions d’aider les joueurs de tennis et d’apporter quelque chose aux gens, considérant que le monde était bloqué. Les gens pouvaient sortir de la maison, y voir les meilleurs joueurs de tennis du monde et quelque chose se passait.

L’intention était de collecter des fonds pour des œuvres caritatives et d’aider les joueurs de tennis « , a affirmé Vucevic. Plusieurs joueurs ont été infectés. D’accord, on peut dire que c’était une erreur, mais la façon dont les gens ont réagi à Novak, comme s’il était le numéro un ennemi dans le monde.

Ce n’était pas du tout clair pour moi. Surtout quand on regarde ce que Novak a fait, non seulement pour la Serbie mais aussi pour les Balkans. »Djokovic sera le seul des Big 3 à participer à l’US Open, prévu à New York à la fin de ce mois.

Nole sera le grand favori pour le titre après avoir remporté l’Open d’Australie plus tôt cette année. En cas de triomphe à Flushing Meadows, le champion de Belgrade atteindrait 18 Slam (très proche de Nadal et Federer).