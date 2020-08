La disqualification de l’Argentin Guido Pella et du Bolivien Hugo Dellien de l’Open de Cincinnati, également connu sous le nom de Western & Southern Open, a semé la confusion dans l’esprit des joueurs et certains grands noms ont exprimé leur mécontentement face à cette décision. Le n ° 1 mondial Novak Djokovic a exprimé ses doutes et son mécontentement face à cette décision. Et l’ancien n ° 1 mondial Andy Murray s’est exprimé collectivement pour certains joueurs et a exprimé ses inquiétudes.

Guido Pella et Hugo Dellien ont été disqualifiés car leur physiothérapeute a été testé positif pour le coronavirus. Ensuite, les joueurs, bien que testés négatifs, ont été placés en quarantaine pendant 14 jours. Les disqualifiant effectivement de l’Open de Cincinnati et probablement aussi de l’US Open.

Novak Djokovic sur la disqualification

Lors d’une récente conférence de presse, Djokovic a qualifié la situation de «délicate». Les joueurs, lorsqu’ils ont eu une conversation avec le médecin en chef de l’US Open, on leur a dit des choses contraires à ce qui était écrit sur la renonciation.

«Maintenant, nous avons la situation avec Dellien et Pella, c’était assez délicat. Parfois, cela échappe à l’USTA et à l’ATP et aux instances dirigeantes du tennis. Cela dépend davantage du département de la santé de l’État de New York et nous devons l’accepter. C’est difficile, ce n’est pas facile, surtout avec ces deux gars, ce n’est pas facile de les voir sortir du tournoi de Cincinnati et très probablement de l’US Open, être mis en quarantaine et avoir des résultats négatifs. » Djokovic a dit

«Nous avons en fait été informés par le médecin en chef de l’US Open il y a environ deux semaines. Lorsque nous avons eu la conversation et que nous avons posé une question sur cette situation spécifique dans laquelle se trouvent ces deux joueurs et il nous a dit quelque chose qui est manifestement contraire à ce qui était écrit dans la renonciation », a-t-il ajouté.

Andy Murray sur la disqualification

Andy Murray a expliqué ce qui a traversé la psyché des autres joueurs après avoir entendu la nouvelle. Il a parlé de la renonciation. Presque tous les joueurs pensaient que si un membre de l’équipe avait été testé positif et que le joueur ne partageait pas une chambre avec le membre, il serait alors autorisé à jouer à condition qu’il soit testé négatif. Mais ce n’est pas le cas et donc Murray, ainsi que d’autres joueurs, sont déçus.

«Je pense que de mon point de vue, ce n’est pas ainsi que j’ai compris les règles. Je crois comprendre que si un membre de l’équipe a été testé positif mais que vous ne partagiez pas une chambre avec ce membre de l’équipe, vous serez autorisé à jouer à condition que vous soyez négatif. Et je pense que c’est ce que tous les joueurs pensaient que les règles étaient. Donc, quand ils ont été retirés du tournoi, les joueurs étaient comme si ce n’était pas ce que nous comprenions les règles. Les joueurs ont été déçus par cela. Murray a dit

En savoir plus: Daniil Medvedev irrité contre les organisateurs de l’US Open pour avoir retiré 2 joueurs de l’Open de l’Ouest et du Sud

Comme Djokovic l’a souligné, rien n’est entre les mains de l’USTA ou de l’ATP. Il appartient apparemment au département de la santé de l’État de New York. Mais certainement, il semble qu’il y ait eu un énorme manque de communication entre l’USTA et les joueurs.