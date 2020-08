La superstar du tennis serbe Novak Djokovic et son compatriote Filip Krajinovic ont été attirés pour rencontrer l’Américain Tommy Paul et Frances Tiafoe lors de la première manche de l’épreuve de double au Masters de Cincinnati. Djokovic, 33 ans, et Krajinovic, 28 ans, ont participé ensemble à un tournoi de double pour la sixième fois de leur carrière respective et pour la première fois depuis le Shanghai Masters de l’année dernière.

Pendant ce temps, Paul et Tiafoe, qui ont obtenu une wildcard dans l’épreuve de double du Cincinnati Masters, devraient faire leurs débuts en équipe au niveau ATP. Paul, 23 ans, et Tiafoe, 22 ans, devraient faire leur deuxième apparition en équipe alors qu’ils ont joué ensemble pour la première fois au Cary Challenger en 2016.

À l’époque, les Américains avaient remporté leur premier match avant de s’incliner face à Luke Bambridge et Ben McLachlan en quart de finale. Djokovic et Krajinovic ont connu quelques succès ensemble, après avoir atteint la demi-finale de Doha en 2015, avant de s’incliner face à Juan Monaco et Rafael Nadal.

Si Djokovic et Krajinovic battaient Paul et Tiafoe, ils joueraient ensuite contre les têtes de série n ° 1 Juan Sebastian Cabal et Robert Farah ou Jamie Murray et Neal Skupski.

Djokovic utilisera le double comme un peu de préparation pour sa campagne en simple

Djokovic, tête de série No.

1, a un laissez-passer au premier tour à Cincinnati, puis il joue contre Paul ou contre un qualifié. Djokovic avait des inquiétudes quant à son voyage aux États-Unis, mais a finalement décidé de jouer le Cincinnati Masters et l’US Open. « Je suis heureux de confirmer que je participerai à Cincinnati et à l’US Open cette année », a récemment déclaré Djokovic dans une annonce publiée sur son site Internet.

«Ce n’était pas une décision facile à prendre avec tous les obstacles et défis de plusieurs côtés, mais la perspective de concourir à nouveau me rend vraiment excité. «Au cours de ma carrière, j’ai joué certains de mes meilleurs matchs au centre national de tennis USTA Billie Jean King.

«Je suis conscient que cette fois-ci, ce sera très différent avec tous les protocoles et mesures de sécurité mis en place pour protéger les joueurs et les habitants de New York. «Néanmoins, je me suis entraîné dur avec mon équipe et j’ai mis mon corps en forme, donc je suis prêt à m’adapter aux nouvelles conditions.

« J’ai fait tous les contrôles pour m’assurer que je suis complètement rétabli et que je suis prêt à revenir sur le court pleinement déterminé à jouer mon meilleur tennis. »