N ° mondial 3 Dominic Thiem devrait être parmi les favoris à New York dans quelques semaines, à la poursuite du premier titre majeur. L’Autrichien a disputé trois finales au plus haut niveau jusqu’à présent, s’inclinant à Paris contre Rafael Nadal en 2018 et 2019 avant de subir une défaite déchirante contre Novak Djokovic à Melbourne cette année.

Surplombant Nadal en quarts, Thiem a été le joueur à battre avec le roi de Melbourne Djokovic, donnant ses 120% contre le Serbe en finale et se contentant toujours du deuxième prix. Après une bataille titanesque, Novak a produit un triomphe 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 en quatre heures, ajoutant le 17e trophée majeur à son décompte.

Djokovic a enduré tous les obstacles et s’est tenu fort à la fin, défendant 2000 points et retournant sur le trône ATP. C’était le 11e titre majeur pour le Serbe sur les courts durs, rejoignant Roger Federer au sommet, devenant le troisième joueur après Federer et Rafael Nadal avec huit couronnes à un seul Major.

Djokovic a gagné dix points de plus au total, forçant plus d’erreurs de Dominic et frappant moins d’erreurs non forcées, bien que tous les chiffres soient très proches. Rien ne pouvait les séparer dans les échanges de milieu de gamme tandis que le Serbe avait un léger avantage dans les rallyes les plus courts et les plus avancés, se remettant après un mauvais troisième set pour régner en maître.

Il y a eu cinq pauses de chaque côté et Novak a utilisé toute son expérience pour franchir la ligne d’arrivée en premier et rester invaincu en demi-finale et en finale à l’Open d’Australie. Thiem a lancé le set décisif avec une forte emprise, égalée par Djokovic qui a égalisé le score à 1-1 avec une prise en amour après un coup droit, ressemblant à un joueur en mission après le quatrième.

Novak a finalement saisi sa première pause depuis le deuxième set du troisième match lorsque Dominic a pulvérisé une erreur de coup droit, l’Autrichien gaspillant deux occasions de pause dans le prochain qui aurait pu le ramener du côté positif du tableau de bord.

Dans sa troisième finale majeure, Dominic Thiem s’est incliné face à Novak Djokovic en cinq sets à Melbourne.

Novak a survécu à ces deux points de rupture lorsque Dominic a frappé un revers long, rattrapant les trois derniers matchs et se rapprochant de la ligne d’arrivée.

Le dos poussé contre le mur, Thiem a dû faire face à deux lors du cinquième match, remportant les deux points suivants pour une prise vitale et restant dans un déficit de pause. Face à un point de rupture au septième match, Dominic l’a repoussé avec un vainqueur de service, clôturant le match avec un autre service puissant pour rester en contact.

Novak a produit un service gagnant dans le huitième match pour conserver son avantage, forçant le rival à servir pour rester dans le match à 3-5. Ne montrant aucun signe de nervosité, Thiem a tenu à 15 ans lorsque Djokovic a commis une erreur du revers, réduisant le déficit à 5-4 et revenant pour rester dans la compétition.

Il a ouvert le match avec un revers sur la ligne vainqueur, refusé par Djokovic qui a placé un as pour un 15-15 et détenu après une erreur de coup droit de Thiem pour célébrer le titre. « Lors de ma troisième finale majeure à l’Open d’Australie, les chances étaient très serrées, c’était un match épique », a déclaré Dominic Thiem.

« En affrontant les meilleurs joueurs, comme Novak Djokovic, vous ne pouvez pas faire d’erreur, même les plus petits peuvent décider de gagner ou de perdre. »