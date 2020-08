Le n ° 1 mondial Novak Djokovic fera équipe avec son compatriote Filip Krajinovic pour jouer en double au Masters de Cincinnati lorsque la saison reprendra le 21 août. L’USTA prévoit d’organiser à la fois le Cincinnati Masters et l’US Open à New York, où les joueurs seront placés dans une bulle et où ils devront suivre des restrictions sanitaires strictes.

La saison est suspendue depuis le 12 mars en raison de la pandémie de coronavirus et Djokovic veut entrer dans le rythme en disputant un match de double avant de lancer sa campagne en simple au Cincinnati Masters. Djokovic, 33 ans, et Krajinovic, 28 ans, ont joué en double ensemble cinq fois et leur dernière apparition a eu lieu au Masters de Shanghai en octobre 2019, lorsqu’ils ont fait le huitième de finale du tournoi.

Le meilleur résultat de Djokovic et Krajinovic à deux est arrivé à l’Open du Qatar en 2015, lorsqu’ils ont fait la demi-finale avant de perdre contre Rafael Nadal et Juan Monaco. Le n ° 14 mondial Andrey Rublev et le n ° 15 mondial Karen Khachanov prévoient également de jouer en double ensemble au Masters de Cincinnati.

Les Russes, qui se concentrent principalement sur le simple, ont disputé deux finales du Masters ensemble en terminant deuxième au Miami Masters en 2018, avant d’être battus en finale du Paris Masters l’année dernière. Certains autres grands noms pourraient également apparaître dans l’épreuve de double du Cincinnati Masters en tant que n ° mondial.

3 Dominic Thiem et Dennis Novak sont sur la liste des suppléants. Le champion Nitto ATP Finals 2019 Stefanos Tsitsipas et l’Uruguayen Pablo Cuevas, ainsi que le n ° 7 mondial Alexander Zverev et Tim Puetz, figurent également sur la liste des remplaçants.

Djokovic (avec Krajinovic), Thiem (avec Novak), Tsitsipas (avec Cuevas), Zverev (avec Puetz) + les meilleures équipes mondiales au tableau principal et la liste des alternants des doubles «Cincinnati». https://t.co/Twrbds3bTX – Michal Samulski (@MichalSamulski) 11 août 2020

Djokovic n’était pas fan des protocoles de santé de l’US Open

Les organisateurs de l’US Open voulaient limiter les joueurs à un seul membre de l’équipe – le tout dans le cadre de leurs strictes restrictions d’hygiène.

Djokovic, 17 fois champion du Grand Chelem, était contre cela et les organisateurs ont finalement décidé d’autoriser les joueurs à amener trois membres de l’équipe. Récemment, Djokovic a fait l’objet de critiques après que quatre joueurs – dont lui-même – aient été testés positifs pour le coronavirus lors de son événement Adria Tour.

Mais celui qui est venu à la défense de Djokovic était Nadal, qui a déclaré: « Je pense que la plupart des joueurs veulent le meilleur pour le monde et pour les gens. Il est clair qu’une erreur a été commise lors de la mise en place du Tour en Serbie et en Croatie, mais il est normal de faire des erreurs quand on doit faire face à une situation sans précédent. »