En juin 2008, Rafael Nadal a remporté la quatrième couronne consécutive à Roland Garros, ne perdant que quatre matchs contre Roger Federer dans le match pour le titre pour étendre sa domination parisienne. Ce n’était guère une nouvelle, mais ce qui a changé par rapport aux années précédentes, c’est que Rafa a réussi à porter la forme sur l’herbe et les courts en dur.

L’Espagnol a remporté le premier titre sur la surface la plus rapide à Queen’s, s’imposant contre Novak Djokovic en finale avant de conquérir le premier titre de Wimbledon quelques semaines plus tard dans cette finale mémorable contre Roger Federer qui a duré près de cinq heures.

Trois semaines plus tard, l’Espagnol a soulevé le trophée à Toronto pour le cinquième titre consécutif à partir de Hambourg, devenant ainsi un véritable prétendant au trône ATP conservé par Roger Federer depuis 2004. Rafa n’a pas eu trop de temps pour célébrer son La couronne canadienne, se dirigeant vers Mason, Ohio, pour concourir au Masters de Cincinnati, à la recherche d’une course plus fiable que les années précédentes lors de l’un des événements les plus rapides du calendrier.

Cette fois, Nadal a eu un match nul favorable et a battu Florent Serra, Tommy Haas et Nicolas Lapennti pour se qualifier pour la demi-finale où il a affronté le numéro un mondial. 3 Novak Djokovic. C’était déjà la 13e rencontre entre ces deux jeunes et Nadal avait remporté les neuf précédents, dont des triomphes à Hambourg, Roland Garros et Queen’s ces derniers mois.

Pourtant, le Serbe a évincé Nadal en mars à Indian Wells et a eu ses chances à Cincinnati, en tant que bien meilleur joueur sur un court dur rapide que l’Espagnol. Djokovic a livré une performance solide pour renverser Nadal 6-1, 7-5 en une heure et 26 minutes, mettant fin à la meilleure séquence en carrière de l’Espagnol avec 32 victoires consécutives!

Il faut dire que Nadal s’était déjà assuré de remplacer Federer en tête du classement ATP le 18 août. Pourtant, il voulait évidemment rester sur la voie de la victoire et ajouter le titre qui lui manquait dans sa collection, pour se voir refuser par un puissant rival qui en a fait assez pour le maîtriser en deux sets.

Djokovic a eu du mal à trouver le premier service, en particulier dans le premier set.

Pourtant, il n’y avait rien de mal avec son tir initial, maîtrisant le grand rival depuis la ligne de fond avec des coups de fond agressifs et profonds qui ont laissé Nadal sans réponse.

Novak a pris le ballon tôt pour garder les points sur sa raquette et a eu un net avantage dans les échanges jusqu’à six tirs (48-36), forçant de courts échanges et ne laissant pas Nadal prolonger l’action et imposer ses coups. Le Serbe a récolté 19 points sur 25 au deuxième service, l’élément qui a fait toute la différence, ne faisant face qu’à une seule chance de pause dans toute la rencontre et gardant toute la pression de l’autre côté du filet.

En revanche, Nadal a offert quatre points de rupture au Serbe et n’en a sauvé qu’un, incapable d’envoyer le match dans un décideur après s’être cassé trois fois. Rafa a augmenté son niveau de manière significative dans le deuxième set, même s’il a échoué dans les dernières étapes pour subir sa première défaite depuis le début du mois de mai et Rome!

Novak a lancé la rencontre avec une prise en amour et a cassé Nadal au deuxième match sans perdre de point, revenant bien et prenant du temps sur les tirs de l’Espagnol. À 0-3, Nadal a frappé une double faute pour donner une autre chance de pause à son rival, permettant à Novak de remonter 4-0 avec un coup droit dans le vainqueur.

Les coups de fond de Djokovic étaient en feu dans ces moments-là, clouant un autre vainqueur du revers qui l’a envoyé 5-0 devant en un rien de temps, démolissant Rafa de la ligne de fond et gardant tout sous contrôle. L’Espagnol a finalement obtenu son nom sur le tableau de bord lors du sixième match avant que Djokovic ne scelle le premier set avec une autre prise fiable pour un 6-1 après 26 minutes.

Le Serbe n’a perdu que quelques points derrière le tir initial bien qu’il n’ait réussi que 45% du premier service, frappant dix vainqueurs et laissant Nadal sur seulement deux. Rafa a commencé à mieux jouer dans le deuxième set, trouvant des gagnants fantastiques et tenant plus facilement que dans la première partie de l’affrontement pour rendre le tableau de bord plus intéressant.

De plus, Novak a pulvérisé plus d’erreurs, offrant à Rafa une opportunité de pause dans le sixième match après un coup droit lâche. Le Serbe l’a sauvé avec une bonne attaque en coup droit dans un rallye de 18 coups et a égalisé le score à 3-3 avec deux vainqueurs de service, refusant de prendre du retard et de donner l’élan à son adversaire.

Rafa a tenu à l’amour dans les matchs sept et neuf pour maintenir la pression sur Novak qui est resté concentré dans ces moments cruciaux, trouvant de bons retours à 5-5 pour briser Rafa à 15 et ouvrir un écart de 6-5. Au service de la victoire lors du match suivant, Novak a renvoyé trois gagnants pour conclure la rencontre et atteindre sa finale à Cincinnati après avoir remporté un seul match lors des trois voyages précédents en Ohio, mettant fin à l’incroyable séquence de Nadal qui était en vie depuis plus de deux ans et un. demi-mois.