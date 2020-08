Le triple champion du Grand Chelem Stan Wawrinka admet qu’il ne veut pas jouer aux États-Unis dans les conditions actuelles et c’est la raison principale de sa décision de sauter le Cincinnati Masters et l’US Open.

Wawrinka, ancien n ° 3 mondial, a remporté son seul titre à Flushing Meadows en 2016 après avoir battu le champion du Grand Chelem à 17 reprises Novak Djokovic en finale. « Je n’ai tout simplement pas envie de voyager aux États-Unis dans ces conditions », a expliqué Wawrinka à Tages-Anzeiger.

« Je suis à un âge et à une phase de ma carrière où je ne peux pas tout jouer après tant de mois. Je préfère rester ici et me préparer pour la saison sur terre battue. » Je n’ai pas envie de rester dans le même hôtel pendant trois ou quatre semaines dans une bulle.

Et quand on va loin à New York, ça devient compliqué de bien jouer sur terre battue tout de suite. Et puis on ne sait toujours pas si vous devez faire une quarantaine après votre retour des États-Unis. Il y a beaucoup de questions ouvertes. « » Pas pendant une telle pause.

Je joue toujours bien, je me sens bien, j’obtiens toujours de très bons résultats. Mon planning dure encore trois ans « , a révélé Wawrinka. » En principe, j’aimerais jouer pendant longtemps. J’ai toujours planifié sur le long terme.

Bien sûr, je pourrais m’arrêter avant cela. La vie peut changer rapidement. »

Wawrinka a fait de son mieux pour rester positif

«Comme tout le monde, j’ai dû m’adapter (pendant la pandémie de coronavirus). Mais j’étais très détendu et satisfait. Je suis privilégié dans ma vie, avec mon travail et mes possibilités.

J’ai pu très bien vivre par rapport à tous les négatifs qui se sont produits dans le monde. La chose la plus positive était que je pouvais passer beaucoup de temps à la maison et avec ma fille « , a déclaré Wawrinka. Wawrinka a également réfléchi à ce qui s’est passé lors de l’Adria Tour et il a refusé de parler négativement de l’événement et d’abandonner les critiques sur Djokovic.

La tournée Adria de Djokovic – qui était un événement caritatif – s’est terminée en catastrophe après que quatre joueurs aient été testés positifs pour le coronavirus. Djokovic a reçu beaucoup de critiques sur les événements qui se sont déroulés au Adria Tour. «Tout le monde riait.

Il avait suivi les règles de son gouvernement. Mais bien sûr, il est n ° 1 mondial, il devrait donner le bon exemple et faire un peu plus attention à ce qu’il fait. Mais je n’ai aucune leçon à lui apprendre », a déclaré Wawrinka.