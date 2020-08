La conférence de presse de Novak Djokovic lors de la «Journée des médias» à Cincinnati, d’autant plus que le sebrio évite rarement les problèmes, les explique et y fait face assez franchement, comme il l’a encore montré lorsqu’il a exprimé son opinion sur l’Adriá Tour et sa position sur les vaccins. Le numéro 1 mondial a expliqué et précisé où il se trouve et son opinion sur le vaccin Covid-19.

Avant cela, Nole a parlé de Federer et Nadal, absent de ce combo Cincinnati-New York. « C’est étrange, parce que ces deux gars sont les légendes de notre sport et avec ou sans public, ils vont beaucoup manquer. Une des raisons pour lesquelles je continue à jouer à ce niveau est que je veux atteindre des sommets plus élevés dans le monde du tennis. « .

Plus tard, celui de Belgrade a clarifié son opinion sur les vaccins.

« Je vois que les médias internationaux ont pris cela un peu hors de leur contexte, disant que je suis complètement contre les vaccins de toute nature. Mon problème ici avec les vaccins est si quelqu’un me force à mettre quelque chose dans mon corps. Pour moi, c’est inacceptable. Je ne suis pas contre la vaccination d’aucune sorte, car qui suis-je pour parler de vaccins quand il y a des gens qui ont été dans le domaine médical et qui ont sauvé des vies partout dans le monde? Je suis sûr qu’il y a des vaccins qui ont quelques effets secondaires qui ont aidé les gens et ont aidé à arrêter la propagation de certaines infections dans le monde. «

Lors de l’Adriá Tour, Novak a exprimé son malaise face à la chasse à laquelle il pense avoir été soumis.

« Nous avons essayé de faire quelque chose avec les bonnes intentions. Oui, il y avait des choses qui auraient pu être faites différemment, bien sûr, mais vont-ils me blâmer pour toujours d’avoir fait une erreur? Je veux dire, d’accord, si c’est ainsi, d’accord, je l’accepte, car c’est la seule chose que je puisse faire. Est-ce que je me sens coupable pour quelqu’un qui a été infecté depuis lors en Serbie, en Croatie et dans la région? Bien sûr que non. C’est comme une chasse aux sorcières, pour être honnête Comment un individu peut-il être blâmé pour tout? »