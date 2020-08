N ° mondial 1 Novak Djokovic a sauvé son meilleur tennis pour le match final à Toronto 2016, battant Kei Nishikori 6-3, 7-5 en 82 minutes pour le 30e titre Masters 1000 et le quatrième au Canada. Il s’agissait du 66e titre ATP du Serbe, améliorant son score sur le dur en 2016 à 33-1, subissant la seule défaite à Dubaï lorsqu’il a pris sa retraite contre Feliciano Lopez.

Djokovic a produit une performance clinique dans le premier match, Kei rebondissant au début de la seconde, pour échouer dans les phases finales. Ainsi, Novak est resté invaincu contre Kei pendant près de deux ans, depuis cette défaite à l’US Open 2014, remportant les neuf matchs suivants contre les Japonais.

Comme plusieurs fois auparavant, Djokovic a gardé son meilleur tennis pour les rencontres quand cela compte le plus, laissant derrière lui tous les problèmes qu’il avait eu au début des tours et jouant à un niveau élevé contre Monfils et Nishikori. Tout a fonctionné comme il le voudrait, du premier service, aux coups de fond et au fait qu’il a mieux joué dans les points les plus critiques.

Novak naviguait à travers ses matchs de service, réussissant 75% du premier service et affrontant seulement deux points de rupture dans le sixième match du deuxième set lorsque Kei a fait une pause. En dehors de cela, le Japonais n’avait aucune chance de revenir, sachant qu’il devait égaler les chiffres de Novak s’il voulait rester en lice pour le premier titre Masters 1000.

Kei ne pouvait pas faire cela, incapable de trouver le rythme depuis la ligne de fond et d’imposer ses coups, surtout dans le match d’ouverture. Dans le deuxième set, Nishikori a amélioré son deuxième service et est resté dans les échanges, au coude à coude avec Novak jusqu’aux deux derniers matchs.

Cela ne suffisait pas pour prendre au moins un set, Djokovic déplaçant son jeu à un niveau supérieur pour assurer le triomphe en ligne droite. C’était un tennis hors du commun de Novak dans le premier set, servant à 85% et affichant quelques coups sublimes qui ont laissé Kei sans aucune chance pour un résultat plus favorable.

Djokovic a remporté les dix premiers points derrière le service, un bon présage de sa performance globale.

À Toronto en 2016, Novak Djokovic est devenu le premier joueur avec 30 titres Masters 1000.

Novak a cassé à 15 dans le sixième match pour une avance de 4-2, portant cette avance jusqu’à la fin après avoir gardé son service intact.

Le deuxième set a commencé avec la pause précoce de Novak à 1-1, qui semblait bon pour franchir la ligne d’arrivée en quelques matchs. Tout à coup, Nishikori s’est réveillé et a commencé à jouer beaucoup mieux, prenant 12 des 14 points suivants pour prendre les devants pour la première fois, menant 4-3.

Djokovic n’a pas pu maintenir son niveau dès le premier set et demi, commençant à pulvériser plus d’erreurs et donnant à Nishikori un peu de répit. Novak a servi à rester dans le set à 4-5, tenant à l’amour et déplaçant la pression de l’autre côté du filet.

Kei avait deux points de jeu pour un avantage de 6-5, mais Novak les a repoussés pour se mettre en position de marquer une pause, convertissant sa première chance et devançant 6-5. Dans le match suivant, le Serbe avait besoin de trois balles de match pour sceller la victoire, inscrivant son nom dans le livre des records en tant que premier joueur avec 30 trophées Masters 1000.