Heinz Gunthardt, l’ancien entraîneur de la légende du tennis Steffi Graf et l’actuel capitaine de l’équipe suisse de la Fed Cup, a déclaré que le n ° 1 mondial Novak Djokovic aura une route difficile à l’US Open de New York, même si Roger Federer et Rafael Nadal le feront. ne pas participer au Grand Chelem américain.

Djokovic, lui-même, a déclaré qu’il prendrait un dernier appel pour se rendre aux États-Unis dans les prochains jours en raison de la pandémie mondiale actuelle.

Heinz Gunthardt sur les chances de Novak Djokovic à l’US Open

Dans une récente interview accordée à BLICK, Gunthardt déclare: «L’US Open est tout sauf une course gratuite pour Novak Djokovic.

Il sait également ce qu’il a à perdre et comment cela peut mal tourner. Ce pourrait être l’occasion pour Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas ou Alexander Zverev. Le statut d’un événement du Grand Chelem est relatif, et le passé l’a également montré. «

Gunthardt dit que tout joueur devra travailler dur pour gagner l’US Open même si le tirage au sort peut manquer de plusieurs joueurs de haut niveau. «À court terme, cela peut être remis en question, mais à long terme, un sens moindre ne reste guère dans l’esprit des gens.

Parce qu’elle affecte tout le monde, 2020 restera probablement dans les mémoires comme une année pandémique. Mais celui qui remportera l’US Open ne sera pas interrogé plus tard. Et une chose est sûre: il devra y travailler dur ». L’US Open devrait débuter à New York à la fin du mois d’août.

Roger Federer s’est retiré en raison de sa blessure au genou tandis que Rafael Nadal est l’un des nombreux joueurs qui ont décidé de ne pas se rendre aux États-Unis en raison de la pandémie actuelle. Plusieurs autres acteurs basés en Europe pourraient également se retirer dans les prochains jours en fonction des règles de quarantaine lors de leur retour en Europe.

Günthardt, 61 ans, a remporté cinq titres en simple et a atteint son sommet en carrière en simple ATP au 22e rang mondial en 1986. Il a également remporté 30 titres en double, y compris le double masculin aux Championnats de Wimbledon 1985 avec Balázs Taróczy, et le mixte double à l’US Open 1985 avec Martina Navratilova.

Outre Graf, il a également travaillé avec Jelena Dokić, Jennifer Capriati et Ana Ivanovic. Il est l’actuel capitaine de l’équipe suisse de la Fed Cup.