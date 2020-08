Vendredi, l’ATP a publié le calendrier officiel pour le reste de la saison 2020, ajoutant 13 tournois à la période post-coronavirus, couronnée par les finales ATP à Londres qui débutent le 15 novembre. Les finales ATP rassembleront huit meilleurs joueurs en simple. de la saison en cours, probablement à huis clos mais toujours avec l’espoir d’au moins un certain nombre de fans de tennis dans les tribunes.

L’événement premium ATP avait déménagé à l’O2 Arena de Londres en 2009, y restant jusqu’à cette saison et trouvant la nouvelle maison à Turin à partir de 2021. L’ATP a confirmé trois joueurs qui se sont qualifiés pour Londres, propulsant les principales stars du classement ATP à l’événement final de la saison.

N ° mondial 1 et le champion de l’Open d’Australie Novak Djokovic a décroché la place de la finale de l’ATP pour la 13e fois, devenant le sixième joueur de l’ère Open à atteindre cet objectif après Jimmy Connors, Ivan Lendl, Andre Agassi, Roger Federer et Rafael Nadal.

Novak est l’un des joueurs les plus décorés des finales ATP, faisant ses débuts en 2007 et remportant cinq titres à ce jour, le dernier en 2015. Après avoir soulevé le trophée à Shanghai en 2008, Djokovic a dû attendre 2012 pour trouver la formule gagnante à Londres, remportant quatre titres consécutifs pour entrer dans les livres d’histoire, rencontrant toujours Roger Federer ou Rafael Nadal en finale.

En 2016, Andy Murray a renversé Novak Djokovic en finale, le Serbe ratant l’événement un an plus tard après une blessure au coude. De retour en 2018, Novak était à nouveau finaliste, subissant une défaite face au jeune pistolet Alexander Zverev et n’ayant pas réussi la phase de groupes en novembre dernier.

Novak devrait faire partie des favoris à Londres, remportant les 18 matchs cette saison avant l’épidémie de coronavirus et recherchant plus de titres à New York dans les semaines à venir. Terminant la saison précédente derrière Rafael Nadal, Novak a lancé la campagne 2020 avec six triomphes en simple à la Coupe ATP, menant la Serbie vers le titre inaugural.

Novak Djokovic s’est qualifié pour la 13e fois pour la finale de l’ATP.

Djokovic a renversé Kevin Anderson, Gael Monfils, Cristian Garin, Denis Shapovalov et Daniil Medvedev en route vers la finale, battant le numéro un mondial. 1 Rafael Nadal est là pour maintenir la Serbie en vie avant la rencontre de double.

Avec 665 points dans son sac, Novak est venu à Melbourne en tant que joueur à battre, maîtrisant Diego Schwartzman, Milos Raonic et Roger Federer pour se qualifier pour le match pour le titre. Dominic Thiem se tenait entre Novak Djokovic et la huitième couronne de l’Open d’Australie, donnant le meilleur de lui-même et menant deux sets à un avant que le Serbe n’effectue le retour pour soulever la couronne et réduire le déficit dans la course GOAT avec Roger Federer et Rafael Nadal.

Après un repos bien mérité, Djokovic a remporté le premier titre de Dubaï depuis 2013, battant Stefanos Tsitsipas pour ajouter le 79e trophée ATP à sa collection et rester invaincu en 2020. Novak dirigera le peloton à New York, entrant à Cincinnati et à l’US Open comme l’un des favoris pour aller jusqu’au bout et rendre la saison encore meilleure avant de retourner en Europe.