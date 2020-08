Joueur de tennis australien Ashleigh Barty a accordé une interview à ABC TV où il a analysé ses débuts dans le monde du tennis, ce qu’il a ressenti après avoir remporté Roland Garros l’année dernière et quel est son maximum à court terme préféré. Le numéro un mondial actuel est clair que régner à Londres est son objectif numéro un.

-Barty reconnaît qu’à ses débuts en tant qu’athlète elle était un peu perdue et ne savait pas si elle devait choisir entre le tennis et le cricket:

«J’étais une personne très jeune et j’avais juste besoin de me retrouver. Je me souviens que j’étais un peu perdu dans la première partie de ma carrière, mais j’ai eu beaucoup de chance que ma famille m’ait aidé à savoir comment bien choisir le sport auquel me consacrer. un athlète professionnel, je suis une personne très chaleureuse et j’aime être en contact avec ma famille ».

-Une conversation avec Dellacqua l’a amené à finalement opter pour le tennis:

«J’ai eu une conversation avec Dellacqua au cours de laquelle j’ai réalisé que jouer au tennis et participer aux grands tournois me manquait beaucoup. J’avais raté d’essayer de faire ressortir le meilleur de moi à chaque match. En tant qu’athlète et compétiteur de haut niveau, j’ai raté ce sentiment de satisfaction quand on sait que vous avez bien fait votre travail et que toute la préparation que vous avez eue ces dernières semaines a permis d’obtenir un bon résultat ».

-Sentiments après avoir remporté Roland Garros l’année dernière:

« Pour être honnête, je ne sais même pas comment j’ai réagi. Je sais que je sentais que ce qui se passait n’était pas réel. J’ai de nombreux moments de ce match un peu flous et dans la dernière ligne droite du match, j’étais un peu perdu. Ce que j’ai fait, c’est me donner le faites demi-tour et regardez toute mon équipe qui célébrait mon triomphe en finale. Je n’oublierai jamais ce moment. Peut-être que le match oubliera certaines choses mais je n’oublierai jamais ce moment. «

-L’objectif numéro un d’Ashleigh Barty:

« Mon rêve est sans aucun doute de pouvoir gagner Wimbledon. Il m’a fallu beaucoup de temps pour le dévoiler, mais c’est sans aucun doute ce que je veux le plus en ce moment. Je travaille très dur pour me battre pour le titre au All England Club à tout moment. J’ai réussi à gagner ce tournoi dans la catégorie junior et c’était certainement très spécial. Cela m’a donné une certaine idée de ce que c’est vraiment de gagner là-bas. «

-Tennis paralysé à cause de la pandémie:

« Comme tout le monde, j’ai traversé des hauts et des bas. Il y a beaucoup d’imprévisibilité et d’incertitude sur ce qui va se passer et vous ne pouvez rien y faire. Nous devons juste faire ce que nous pensons être le mieux pour nous et ensuite attendre jusqu’à un moment de l’année où nous en aurons l’opportunité. pour revenir à la normalité que nous avions il y a quelques mois », a conclu Ashleigh Barty qui sera l’un des joueurs qui ne jouera pas à l’US Open cette année.