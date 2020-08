Gijón Pablo Carreño a été proclamé ce dimanche à Villena (Alicante) champion du tournoi du 25e anniversaire de la JC Ferrero Equelite Sport Academy battre Carlos Alcaraz de Murcie en finale dans un match dans lequel il a été supérieur et a remporté deux sets, 6-1 et 6-4, en seulement une heure et quart.

08/02/2020 à 23:17

CEST

.

Carreño, 29 ans et joueur numéro 25 mondial, Le match a commencé dans un mode rouleau compresseur et dans le premier set est passé sur son partenaire d’entraînement. à l’académie de Juan Carlos Ferrero, par un certain entraîneur d’Alcaraz.

Ainsi, celui qui est devenu le top 10 de l’ATP ajoutait point à point avec son service et le reste jusqu’à atteindre un net 5-0.

Malgré le fait qu’Alcaraz ait finalement remporté son service à sa troisième tentative, son rival ne voulait pas de surprises et lors de son prochain service, il a clôturé le set sur la voie rapide.

Alcaraz, seulement 17 ans et qui est classé 318 du classement de l’Association des joueurs de tennis professionnels (ATP), il n’était pas disposé à se rendre car cela ne va pas avec lui et la conséquence de cela était que le deuxième set était une autre histoire.

Bien que Carreño ait maintenu le niveau, celui d’El Palmar a réagi pour continuer à gagner par 3-4, mais l’Asturien, au moment clé de la finale, a enchaîné trois matchs de suite pour remporter le titre sans renoncer une fois à son service et gagner la plupart d’entre eux avec autorité.

Il faut se rappeler que sur le chemin de la finale, Carreño a battu Alejandro Davidovich de Malaga par 6-4, 3-6 et 6-3 et d’Alicante Mario Vilella par un double 6-4, tandis qu’Alcaraz a fait de même contre le Portugais Joao Sousa 0-6, 7-6 (3) et 6-3 et contre l’Australien Álex de Miñaur 6-3, 2-6 et 6-4.

Lors du match pour la troisième place, De Miñaur a abandonné avec une gêne à la cuisse lorsqu’il a perdu 2-5 contre Davidovich.

Ce tournoi, qui s’est déroulé avec le public mais avec des restrictions de capacité, était caritatif et les quatre joueurs qui ont participé aux matchs de cette journée ont donné leurs prix à des associations caritatives telles que Apadis, Unicef, Cáritas et Save the Children.