Après avoir remporté huit titres ATP en 1996, le numéro un mondial. 1 Pete Sampras était de nouveau en mission en 1997, débutant la saison avec des couronnes à l’Open d’Australie, à San Jose et à Philadelphie. En dehors de la demi-finale à Miami, les résultats n’étaient pas très bons dans les trois mois et demi suivants, alors que l’Américain peinait à trouver la forme sur terre battue.

En attendant le bien-aimé Wimbledon, Pete a une fois de plus montré ses talents dans la cathédrale du tennis, face à des rivaux extérieurs au top-35 en demi-finale et en finale. Sampras a renversé Todd Woodbridge et Cedric Pioline pour regagner la couronne qu’il avait perdue en 1996, prenant un mois de congé mérité et revenant à Cincinnati, s’est arrêté en quart de finale là-bas au cours des deux années précédentes et à la poursuite du premier trophée depuis 1992 lorsqu’il a battu Ivan Lendl. .

Porté par ce succès à Wimbledon, l’Américain a été le joueur à battre dans l’Ohio, perdant son service trois fois en cinq rencontres et renversant quatre des 20 meilleurs adversaires pour remporter le neuvième trophée Masters 1000, le premier depuis Indian Wells il y a deux ans et demi!

Justin Gimelstob était son premier et son adversaire le moins bien classé, Sampras marquant une victoire de 6-2, 6-4 pour établir le choc du deuxième tour avec Patrick Rafter, qu’il a battu 7-6, 6-4 pour atteindre les quarts. N ° mondial 6 Yevgeny Kafelnikov n’avait aucune chance là-bas, ne remportant que 14 points au retour et subissant deux pauses dans chaque set pour propulser Pete en demi-finale où il a renversé Albert Costa 6-3, 6-4 en 64 minutes pour la place dans le 63e ATP final.

Là, Sampras a évincé Thomas Muster 6-3, 6-4 en 70 minutes pour le 49e titre ATP, jouant bien au service et au retour pour franchir la ligne d’arrivée avec style et prolonger la séquence de victoires. Muster s’est battu par un match nul favorable pour mettre Sampras face à face, battant quatre rivaux en trois sets et se qualifiant pour la 54e et avant-dernière finale de l’ATP, la dixième au niveau Masters 1000.

C’était la neuvième rencontre entre Pete et Thomas sur le Tour et la huitième victoire de l’Américain qui a frappé plus de 30 vainqueurs et laissé l’Autrichien sur une dizaine, avec un nombre similaire d’erreurs forcées et non forcées.

En 1997, Pete Sampras a remporté le deuxième titre à Cincinnati.

Sampras avait l’avantage dans les échanges les plus courts et moyens, perdant le dessus dans le match d’ouverture avant de le reprendre et de ne jamais regarder en arrière dans le deuxième set pour devenir un champion mérité.

Le favori local a lancé le match avec un vainqueur du service et a battu Muster dans le match suivant après une erreur du revers de l’Autrichien qui devait déjà chasser le résultat après quelques minutes. Pete a réussi un as dans le troisième match pour consolider l’avance avant que Muster ne retire la pause dans le septième match après un vainqueur en revers croisé, ne délivrant que la cinquième pause du service de Pete Sampras depuis le début de Wimbledon!

L’Américain a gardé sa concentration, volant le service de son rival à la volée et scellant le premier match avec deux gagnants à 30-30 dans le neuvième match pour un 6-3 en un peu plus d’une demi-heure. L’Autrichien a repoussé une chance de pause dans le troisième match du deuxième set et est resté en contact jusqu’à 3-3 lorsque Pete a cassé à 15 à la suite d’une erreur du revers de son adversaire, prenant l’avantage crucial et plaçant une main sur le trophée.

L’Américain a confirmé la rupture avec trois vainqueurs de service qui lui ont permis de gagner 5-3, passant au sommet avec quatre vainqueurs dans le dixième match pour le deuxième titre à Cincinnati.