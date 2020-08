Le Cincinnati Masters 2020 peut commencer dans un environnement inconnu, après avoir été déplacé de son domicile traditionnel à Mason, dans l’Ohio, au Billie Jean King National Tennis Center à New York. Mais il marque néanmoins un retour plus que bienvenu pour le tennis masculin, plus de cinq mois après la suspension de la saison avant le Sunshine Double. Et un certain nombre de noms de stars, y compris les anciens champions Andy Murray et Marin Cilic sont en action dès le premier jour. Mais qui atteindra le deuxième tour?

Prédictions Cincinnati Masters Day One

Kyle Edmund contre Kevin Anderson

Tête à tête: Edmund 1-1 Anderson

Le retour à l’action de Kyle Edmund et Kevin Anderson doit être regardé avec un réel intérêt. Les deux hommes ont connu des succès remarquables dans le passé, en particulier le Sud-Africain, mais les deux ont également souffert de blessures et d’une forme incertaine depuis. Edmund arrive dans ce match dans une position légèrement meilleure, après avoir remporté l’Open de New York en février avant d’atteindre les quarts de finale à Acapulco, bien qu’il y ait été bien battu par Taylor Fritz.

Anderson, cependant, pourrait bien avoir profité de la pause prolongée de la saison, après avoir lutté contre une série de blessures à l’épaule débilitantes depuis le début de la saison 2018. Mais à 34 ans, on se demande s’il redeviendra un jour le joueur qui a atteint deux finales du Grand Chelem en l’espace de 12 mois. Il a toujours la qualité pour causer des problèmes à ses adversaires, mais attendez-vous à ce que le plus jeune et plus pointu Edmund le dépasse.

Prédiction: Edmund en 3

Pablo Carreno Busta contre Dusan Lajovic

Tête à tête: Carreno Busta 1-1 Lajovic

C’est peut-être le choix du premier tour des Masters de Cincinnati. Dusan Lajovic et Pablo Carreno Busta ne sont séparés que de deux places au classement ATP, le Serbe étant actuellement 23e mondial et l’Espagnol 25e. Cela suggère que cela pourrait bien être une rencontre rapprochée. Et cela devrait aussi être agréable avec Lajovic, un joueur agressif avec un excellent revers à une main et Carreno Busta un excellent moteur et un compétiteur coriace.

Mais lequel d’entre eux aura l’avantage à New York? Les courts en Amérique du Nord ont tendance à favoriser les gros frappeurs, mais Carreno Busta a des raisons de se sentir confiant. D’une part, il a atteint les demi-finales de l’US Open en 2017 et pour une autre, il possède un excellent revers, un tir qu’il excelle à abattre la ligne. Cela devrait bien lui servir contre Lajovic, qui, bien que peu lourd dans ses mouvements sur le terrain, n’est pas l’un des meilleurs joueurs du match.

Prédiction: Carreno Busta en 3

Taylor Fritz contre Lloyd Harris

Tête à tête: première rencontre

Taylor Fritz a fait des progrès impressionnants au cours des 18 derniers mois et pourrait bien avoir été frustré de voir ses progrès arrêtés par la suspension de la saison en raison de la pandémie de coronavirus et a atteint l’année dernière les finales à Atlanta et Los Cabos avant de terminer en tant que finaliste à Acapulco en février. Son jeu n’est pas sans faiblesses, principalement une passivité préoccupante parfois, mais il semble de plus en plus prêt à vraiment défier au sommet du jeu.

Lloyd Harris, quant à lui, a également joué un bon tennis jusqu’à présent dans sa jeune carrière et semble avoir une solide carrière devant lui. Mais il peut avoir du mal à vraiment défier un joueur de la qualité de Fritz. Son service et son coup droit sont des armes dangereuses, mais il peut avoir du mal à apprivoiser sa puissance avec précision et a montré une tendance à perdre considérablement sa concentration. Attendez-vous à ce que le fiable Fritz déjoue son adversaire et réserve sa place au deuxième tour du Masters de Cincinnati.

Prédiction: Fritz en 2

Tommy Paul contre Ricardas Berankis

Tête à tête: Paul 1-0 Berankis

Il a souvent été difficile de comprendre le manque d’opportunités offertes à Tommy Paul. L’Américain a impressionné les rares occasions où il s’est retrouvé sur la grande scène qu’il a impressionnée. En 2017, il a poussé Kei Nishikori au bord du gouffre en quarts de finale à l’Open de Washington et la saison dernière a décroché Dominic Thiem à Roland Garros. Malgré cela, il a reçu quelques wildcards par l’USTA et a semblé être en disgrâce auprès de l’administration du tennis aux USA.

Mais il a tout de même commencé à s’établir sur la tournée masculine et entre au Masters de Cincinnati au 57e rang mondial en carrière. Mais il fait face à un test de premier tour potentiellement délicat contre le militant expérimenté Ricardas Berankis, autrefois le junior le mieux classé au monde. Le Lituanien n’a pas traduit cette promesse précoce en succès au plus haut niveau, mais c’est un professionnel solide. Mais, la puissance de Paul sur l’aile coup droit lui donne une arme que Berankis ne peut égaler et cela devrait prouver la différence.

Prédiction: Paul en 3

