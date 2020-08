Il ne reste que deux joueurs têtes de série en quart de finale du WTA Top Seed Open 2020 à Lexington, Kentucky. La première tête de série, Serena Williams, a enduré des batailles difficiles en cours de route. Sera-t-elle capable de défiler en quarts de finale de vendredi?

Prédictions WTA Lexington Quart de finale

Catherine Bellis contre Jil Teichmann

Tête à tête: Première rencontre

Les deux dames ont fait de légères contrariétés jeudi, battant leurs adversaires les mieux classés avec une relative facilité. Catherine Bellis était autrefois considérée comme l’une des grandes perspectives américaines. Après 18 mois d’absence du jeu en raison de blessures, elle semble enfin être de retour sur la bonne voie. Les deux chercheront à prendre le contrôle des rallyes mais Bellis devrait le faire avec beaucoup plus de constance que son adversaire qui frappe à plat.

Prédiction :: Bellis en 3

Incorporer à partir de .

Jennifer Brady contre Marie Bouzkova

Tête à tête: Première rencontre

Jennifer Brady a été sublime jusqu’à présent dans cet événement, épuisant Heather Watson et Magda Linette. L’Américaine a trouvé beaucoup de confiance dans les derniers jours de l’exposition World TeamTennis et utilise magnifiquement son coup droit agressif pour dicter les rallyes. Marie Bouzkova a fait une percée juste avant la pandémie, terminant deuxième à Monterrey. Ses victoires sur Johanna Konta et Anna Blinkova prouvent ici que ce n’était pas un cas unique. Cependant, il est peu probable que Bouzkova ait ce qu’il faut pour arrêter Brady si l’Américaine est tout aussi brillante du côté droit qu’elle l’a été cette semaine.

Prédiction: Brady en 3

Incorporer à partir de .

Cori Gauff contre Ons Jabeur

Tête à tête: Première rencontre

Le blockbuster attendu de Gauff contre Sabalenka était plutôt décevant, les deux dames présentant un match semé d’erreurs. L’Américaine était plus forte mentalement et c’est surtout ce à quoi elle doit sa place en quarts de finale. Jabeur a perdu un set contre en forme Olga Govortsova, mais a finalement perturbé le rythme de son adversaire avec son revers et a repris le contrôle. Gauff a été vraiment peu convaincante jusqu’à présent et si Jabeur peut profiter de son côté plus faible en coup droit.

Prédiction: Jabeur en 3

Incorporer à partir de .

Serena Williams contre Shelby Rogers

Tête à tête: Première rencontre

Après deux performances plutôt peu inspirantes, Serena a un autre adversaire délicat. Shelby Rogers a très bien fait pour arrêter la course de Leylah Annie Fernandez, 17 ans, en éliminant le jeune en deux sets. La 23 fois championne du Grand Chelem a failli perdre un retrait contre Bernarda Pera et sa propre sœur, Venus, mais a augmenté son jeu en cas de besoin.

Prédiction: Williams en 2

Photo principale de ..