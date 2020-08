Le tennis professionnel est de retour, du moins sur la tournée féminine WTA pour le moment. Le Top Seed Open 2020 (WTA Lexington) est le premier événement après la pause à se dérouler aux États-Unis. L’événement à Lexington, Kentucky verra un grand champ comprenant Serena Williams et Aryna Sabalenka. Qui l’emportera le premier jour du tirage principal? Nous avons également des prédictions pour d’autres matchs du lundi.

Jamie Loeb contre Caroline Dolehide

Tête à tête: 2-2

C’est un dernier tour de match de qualification. Les deux Américains sont restés plutôt actifs pendant toute la durée de la pandémie et se sont affrontés trois fois en juin. Dolehide a remporté deux de ces matchs, ajoutant au désastreux record de victoires / défaites de 3-13 de Loeb en expositions cette année. Cela devrait être encore une fois très serré, les deux femmes remportant des victoires assez impressionnantes lors de leurs premiers tours respectifs ici. Ils se connaissent évidemment bien et l’atmosphère discrète d’un tournoi sans foule leur donnera l’impression qu’ils sont de retour pour jouer une autre exposition les uns contre les autres. Seulement cette fois, les enjeux sont beaucoup plus élevés et c’est Dolehide qui, bien que plus jeune, a plus d’expérience pour jouer sous une forte pression.

Prédiction: Dolehide en 3

Heather Watson contre Jennifer Brady

Tête à tête: Brady 1-0

Heather Watson a dominé les expositions de Battle of the Brits, mais le niveau de l’opposition sera massivement augmenté ici. Jennifer Brady a été très active récemment, en particulier lors de la série WorldTeamTennis. Obtenir autant de matchs ne peut que l’aider et de bonnes victoires contre Sofia Kenin ou Sloane Stephens nous font nous attendre à ce que Brady soit au top de son jeu dès le départ. L’avantage du terrain à domicile est-il toujours un avantage sans aucune foule? Probablement juste un tout petit peu, mais c’est encore un autre argument qui joue en faveur de Brady.

Prédiction: Brady en 3

Magda Linette – Lauren Davis

Tête à tête: Davis 3-1

Avec deux titres au cours des 12 derniers mois, c’est Linette qui semble être le joueur en forme. Ses derniers résultats d’exposition ne nous disent pas à quoi nous attendre car le Polonais a été bouleversé par Renata Zarazua et Panna Udvardy. Lauren Davis s’est présentée sur le terrain une seule fois pendant la pause pandémique, perdant également face à une adversaire beaucoup moins bien classée (Katrina Scott). Davis a une avance dans le face-à-face et a remporté son seul rendez-vous 2020 à Hobart. Ce sera probablement très proche et probablement entièrement dépendant de la forme du jour. L’Américaine a un léger avantage en puissance et si elle peut toujours garder Linette sur le pied arrière, elle devrait l’emporter.

Prédiction: Davis en 3

Marie Bouzkova – Johanna Konta

Tête à tête: Bouzkova 1-0

Konta a récemment joué dans la Bataille des Britanniques, battant Katie Boulter et renversant Jodie Anna Burrage. Un fait amusant ici – le dernier match professionnel de Konta a été… une défaite contre Bouzkova à Monterrey. La jeune Tchèque est en train de se hisser au sommet du jeu et c’est dans ce tournoi qu’elle a atteint sa première finale WTA. La pandémie a peut-être interrompu sa progression, mais comme elle a battu Konta assez confortablement à Monterrey et que la pause de cinq mois nous a laissé peu d’informations, nous la choisirons pour répéter l’exploit à Lexington. Konta n’a pas été à son meilleur dans ce que nous avons vu d’elle en 2020 et Bouzkova est le joueur sur la trajectoire la plus ascendante.

Prédiction: Bouzkova en 3

