La pluie a interrompu le jeu le premier jour du tableau principal du WTA Prague Open. Cela signifie qu’il y a un calendrier exceptionnel pour jouer le jour 2. Nous avons également des aperçus et des prévisions pour les matchs en suspens.

Cet article se penchera sur quatre matchs en simple du tableau principal. Il y a un autre article avec les quatre autres.

Prédictions WTA Prague Open Day 2

Arantxa Rus contre Anastasia Pavlyuchenkova

Bilan face à face: Pavlyuchenkova 1-0 Rus

La Russe entre dans son premier événement sur la WTA après avoir été victorieuse dans la nouvelle série Ultimate Tennis Showdown. Cela peut lui donner une certaine confiance pour se sentir comme si son jeu est en bonne forme. Cependant, la terre battue n’a pas toujours été l’amie de Pavlyuchenkova et elle semble avoir fait une carrière en combinant des hauts et des défaites décevantes.

Cela signifie qu’elle est vulnérable ici et Arantxa Rus peut avoir une chance de profiter de cela. Les deux joueurs ont de très mauvais records sur terre battue au cours des deux dernières années, mais Rus devance de peu ces records. Pavlyuchenkova n’a en fait remporté qu’un seul set en cinq matches sur terre battue en deux ans.

Ce ne sera pas un match de haute qualité et ce ne serait pas une surprise si cela se passait jusqu’au bout. Pavlyuchenkova peut considérer ce redémarrage comme une nouvelle (peut-être dernière?) Chance de réaliser son talent et il ne fait aucun doute que le match sera décidé sur sa raquette. Si la Russe conserve sa précision assez longtemps, elle gagnera le match et, à en juger par sa forme lors de l’événement UTS, elle doit être soutenue pour le faire.

Prédiction: Pavlyuchenkova en 3

Tamara Zidansek contre Katerina Siniakova

Bilan face à face: Zidansek 1-1 Siniakova

Le slovène n ° 1 est revenu au tennis compétitif avec un petit gémissement à Palerme. Océane Dodin est sortie triomphante de leur rencontre au premier tour et Zidansek avait l’air très rouillé dans ce match. Sa performance s’est probablement améliorée à la suite de ce match.

Siniakova, comme de nombreux joueurs tchèques, a joué des expositions contre d’autres joueurs tchèques. Ceux-ci ont participé sur terre battue en Tchéquie, elle devrait donc être familière avec les conditions. C’est un événement que Siniakova joue chaque année depuis 2015 et elle n’a jamais manqué de remporter son match du premier tour à Prague.

SIniakova doit avoir l’avantage dans ce match. Son bilan au tournoi est très bon et elle arrive avec plus de confiance que la Slovène. Les deux femmes détiennent en fait des statistiques très similaires sur l’argile; les deux sont assez forts au retour mais ont du mal à tenir le service efficacement. L’énergie et les mouvements supplémentaires de Siniakova sur le terrain pourraient s’avérer décisifs dans ce match.

Prédiction: Siniakova en 2

Anastasija Sevastova contre Irina-Camelia Begu

Bilan face à face: Sevastova 3-2 Begu

Suite au retrait de Dayana Yastremska, Sébastova a pris la place de l’Ukrainienne dans le tirage au sort et sera désormais celle qui jouera contre Begu. La Lettone espère avoir réussi à rompre avec le tennis pour améliorer sa forme sur le court. Elle risque actuellement de sortir du top 50 mondial, ce que Sébastova n’a pas connu depuis 2015.

Begu aurait ressenti le contraire de son adversaire en remportant deux tournois juste avant la pause. La Roumaine a été lente dans la foulée contre Laura Siegemund à Palerme la semaine dernière en étant battue en deux sets. Cela est venu après une performance incohérente dans le tournoi d’exposition roumain début juin.

Il y a une différence de hauteur substantielle entre ces deux joueurs, mais étonnamment, c’est le plus petit des deux, Sébastova, qui a de loin le meilleur record de matchs de service remportés sur terre battue. Si Begu n’est pas en mesure de compter sur sa première livraison, ce sera une lutte car sa seconde est très faible et attaquable. C’est ce que Sevastova devra faire pour prendre le dessus sur la Roumaine et ce ne serait pas une surprise de voir cela se produire davantage à mesure que le match avance. Cherchez une bataille difficile ici, mais avec le Letton qui sort victorieux.

Prédiction: Sevastova en 3

Varvara Gracheva contre Petra Martic

Aucune réunion précédente

La Russe a connu un sort en or à l’automne 2019 où elle a remporté 14 matches d’affilée. Cela signifiait qu’elle a remporté des tournois consécutifs sur terre battue, mais au niveau de l’ITF. Cela explique en partie son saut dans le classement juste en dehors du top 100. Gracheva a également un bilan positif sur terre battue dans les matchs de la WTA, donc ce ne sera pas un jeu d’enfant pour Martic.

Le Croate a fait un retour satisfaisant au tennis la semaine dernière à Palerme. Bien qu’elle ait été la tête de série n ° 1 de ce tournoi, elle aurait été satisfaite d’une course aux demi-finales pour se remettre en forme. Une course profonde à ce tournoi sera désormais l’aspiration pour la tête de série # 2.

La capacité de Martic à dicter les rallyes à partir de la ligne de fond, en particulier sur terre battue, lui donnera l’avantage ici. Gracheva est capable de bouleverser mais Martic devrait être prêt à relever le défi et cherchera à dominer le Russe dès le premier service.

Prédiction: Martic en 2

