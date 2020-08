Seulement huit femmes restent en lice au WTA Palermo Ladies Open après ce qui a été un début de semaine passionnant lors du premier événement WTA depuis février. Tous auront sûrement désespérément besoin de réserver leur place pour les demi-finales de samedi. Mais qui avancera?

Pronostics WTA Palermo Ladies Open Quart de finale

Petra Martic contre Aliaksandra Sasnovich

Tête à tête: Martic 3-1 Sasnovich

Petra Martic a connu une excellente saison 2019, soulignée par sa course aux quarts de finale à Roland-Garros ainsi que son triomphe à la Coupe d’Istanbul, où elle a remporté le premier titre WTA de sa carrière. Et après un début d’année 2020 difficile, elle semble avoir profité de la pause forcée dans la saison. La Croate a ouvert sa campagne à Palerme avec une victoire assurée 6-3 6-0 sur Alison Van Uytvanck, avant de se rallier devant Liudmila Samsonova, 5-7 6-4 6-2.

Aliaksandra Sasnovich, quant à lui, reste plutôt incohérent, mais a bien joué jusqu’à présent au WTA Palermo Ladies Open. Après avoir passé les qualifications, Sasnovich a remporté une excellente victoire au premier tour contre Elise Mertens, écartant la Belge 6-4 6-1. Elle a soutenu cela en mettant fin à la charge de l’espoir à domicile Jasmine Paolini avec une victoire complète 6-0 6-2. Elle sera presque certainement pleine de confiance lorsqu’elle se rendra sur le court pour son quart de finale.

Mais elle a historiquement connu relativement peu de succès contre Martic, le Croate ayant remporté trois de ses quatre rencontres précédentes. Cela inclut leur dernier match, qui s’est déroulé sur terre battue à Budapest en 2018. Il y avait cependant peu de choses à les séparer dans ce match et il y a tout lieu de penser que ce match sera également très disputé. Mais Martic a beaucoup plus de qualité sur terre battue et devrait juste être en mesure de devancer le Biélorusse.

Prédiction: Martic en 3

Anett Kontaveit contre Elisabetta Cocciaretto

Tête à tête: première rencontre

Jusqu’ici, la semaine a été excellente pour Elisabetta Cocciaretto. Elle a commencé sa semaine en bouleversant l’expérience Polona Hercog avant de remporter l’une des plus grandes victoires de sa jeune carrière en battant la sixième tête de série Donna Vekic 6-2 6-4. Mais l’Italien semble prêt à faire face à un test sévère en quart de finale sous la forme de l’Estonie Anett Kontaveit, qui a atteint les quarts de finale à l’Open d’Australie plus tôt cette saison et qui est classée quatrième au WTA Palermo Ladies Open.

Au premier tour, Kontaveit s’est montrée trop forte pour Patricia-Maria Tig, battant la Roumaine 6-3 6-3, et elle a soutenu cette victoire avec une victoire 3-6 6-2 6-2 sur Laura Siegemund, malgré un lent début. Une répétition de cela pourrait s’avérer coûteuse contre Cocciaretto, qui a tiré à tous les cylindres jusqu’à présent à Palerme, son revers ayant été particulièrement impressionnant. Mais Kontaveit a le pouvoir et l’art de la cour pour rendre la vie inconfortable pour le jeune italien. Attendez-vous à ce que cela se révèle décisif.

Prédiction: Kontaveit en 3

Camila Giorgi contre Dayana Yastremska

Tête à tête: Giorgi 1-1 Yastremska

Camila Giorgi n’a pas toujours joué son meilleur tennis sur terre battue, son jeu agressif étant généralement mieux adapté aux surfaces plus rapides que sur terre battue rouge. Mais elle a semblé forte jusqu’à présent cette semaine à Palerme, battant Rebecca Peterson, qui a remporté deux titres WTA en 2019, au premier tour, avant de se battre devant la Slovène Kaja Juvan d’un set pour atteindre les quarts de finale. Cependant, elle semble prête à faire face à un test sévère en quarts de finale lorsqu’elle affrontera Dayana Yastremska, septième tête de série.

L’Ukrainienne a bien débuté la semaine au WTA Palermo Ladies Open. Au premier tour, elle a battu la dangereuse Sara Sorribes Tormo d’Espagne en deux sets, 6-3 6-4, avant de battre la perdante chanceuse Oceane Dodin 6-2 6-4, avec sa cause aidée par une éruption de doubles fautes de la Française. Ces victoires auront sûrement donné une réelle confiance à Yastremska à l’approche de cet affrontement, tout comme sa dernière rencontre avec Giorgi, qui a eu lieu au premier tour à Wimbledon en 2019.

Dans ce match, Yastremska a manqué un confortable vainqueur 6-3 6-3, mais sur gazon plutôt que sur terre battue. Mais avec l’Ukrainienne apparemment beaucoup plus habile à jouer avec patience et précision, la surface plus lente pourrait bien lui être bénéfique, bien que Giorgi et Yastremska aiment jouer leur tennis sur le pied avant, si les rallyes courts semblent certains d’être de l’ordre du journée. Néanmoins, attendez-vous à ce que l’Ukrainien, qui a semblé le plus composé des deux jusqu’à présent à Palerme, remporte la majorité d’entre eux.

Prédiction: Yastremska en 3

Sara Errani contre Fiona Ferro

Tête à tête: Ferro 1-0 Errani

Sara Errani a reculé les années à Palerme, le vétéran remportant d’excellentes victoires sur Sorana Cirstea et Kristyna Pliskova, toutes deux en trois sets. C’est une course de forme bienvenue pour l’ancienne finaliste de Roland-Garros, qui est tombée de son classement mondial de la 5e à la 169e place du classement WTA, et elle sera sûrement maintenant désespérée de réserver sa place dans sa première WTA. demi-finale depuis 2017. Mais elle devra être à son meilleur contre Fiona Ferro.

La jeune arme française a remporté les dix matches d’exhibition qu’elle a disputés alors que la saison régulière était suspendue et elle semble avoir porté cette belle forme à Palerme. Elle a ouvert sa campagne avec une victoire 6-1 6-2 sur la qualifiée Nadia Podoroska et a suivi en évincant Ekaterina Alexandrova, la huitième tête de série, en deux sets. Ferro a remporté un excellent 78% des points derrière son premier service dans ce match et a cassé le service de la Russe à cinq reprises.

Elle a également battu Errani lors de leur seul match précédent, qui a été joué sur terre battue à Rabat, se ralliant d’un set pour gagner 1-6 6-3 6-4. Il est difficile de voir Errani la diriger de plus près à Palerme. L’Italienne mérite un grand crédit pour ses performances au combat jusqu’à présent à Palerme, mais Ferro semble être en excellente forme et est peut-être un cran au-dessus de l’opposition qu’Errani a affrontée jusqu’à présent au Country Time Club. Attendez-vous à ce que Ferro se qualifie pour les demi-finales sans trop de problèmes.

Prédiction: Ferro en 2

