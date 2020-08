Avant de devenir l’icône mondiale que nous connaissons aujourd’hui, Roger Federer a dû faire face à des excès capricieux au début de sa carrière. Le 20 fois champion du Grand Chelem a grandi grâce à son équipe et sa famille, qui lui ont permis d’exprimer tout son immense talent sur le court.

Les principales réalisations de Roger Federer en tant que joueur junior sont survenues à Wimbledon, où, en 1998, il a remporté à la fois le tournoi en simple contre Irakli Labadze, en deux sets, et le double avec Olivier Rochus, sur l’équipe de Michaël Llodra et Andy Ram, également en ensembles droits.

De plus, Federer était finaliste au tournoi US Open Junior en 1998, perdant la finale face à David Nalbandian. Federer a remporté quatre autres tournois juniors en simple dans sa carrière. En tant que junior, Federer était également connu comme une « tête chaude » sur le court, ce qui se distingue de son image adulte de cool et calme, et étant un excellent modèle sur le terrain.

Dans une vieille interview qui a refait surface, on peut voir Gaston Gaudio raconter sa première impression de Roger Federer. Gaudio a également parlé de l’un de leurs matchs, où Federer a proposé une évasion miraculeuse.

Gaudio sur Roger Federer

« Je l’ai vu à Rome en 98-99, je ne me souviens plus quand », a déclaré Gaston Gaudio.

« Il y avait beaucoup d’attentes de Roger Federer et beaucoup ont dit que ce gars allait être bon. Il jouait les qualifications ou le premier tour à Rome et j’étais avec Benito Perez Barbadillo. J’ai dit la vérité: » Ce gars est terrible «

Je lui ai dit que ce type ne serait jamais numéro un au monde, il a un revers terrible. Imaginez ma vision! – il ajouta. Cependant, le match que Gaudio a raconté au cours de l’entrevue était le premier tour du Toronto Masters 2003.

« Je gagnais 4-1 au troisième set », a déclaré Gaudio. « 15-40. As, as, as, as. J’étais proche dans tous nos matchs mais toujours perdu à chaque fois. Je ne sais pas comment il l’a fait, mais quand il devait gagner un point, il le gagnait toujours ».

Roger Federer ne rejoindra peut-être pas la tournée de sitôt – en juin, il a annoncé qu’il avait subi une «intervention arthroscopique rapide» au genou droit et qu’il ne reviendrait pas au combat avant 2021.

Il est le premier joueur de tennis de l’histoire à figurer en tête de la liste annuelle Forbes des athlètes les mieux payés. Il l’a fait en 2020, juste devant les mégastars du football Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.