Rafa Nadal, avec un total de 146 coups (+2), a terminé quatrième du championnat de golf absolu des îles Baléares, en délivrant une carte de 74 coups ce dimanche, 2 au-dessus de la normale du Golf de Capdepera, après avoir mené le dernier jour au trou dix, jusqu’à l’endroit où le joueur de tennis espagnol a déchaîné ses meilleurs coups.

08/02/2020 à 19:26

CEST

.

Nadal a pris la tête du classement provisoire du tournoi des Baléares avec un birdie au 9e trou, quand il était à égalité pour la première place avec Jaime Jaume.

Mais, tandis que le vainqueur de 19 titres du Grand Chelem de tennis a commis cinq « bogey » Dans la dernière partie du parcours (trous 12, 13, 14, 15 et 17), Jaume, finalement le champion des Baléares, a maintenu son bon niveau jusqu’à ce qu’il se proclame vainqueur avec 70 coups.

Au 10e trou, il semblait que son triomphe viendrait après avoir fait un « aigle » (deux coups en dessous du couple marqué), mais à partir de là, tout a mal tourné pour ses intérêts et il enchaînait erreur après erreur, et sans cela du combat pour le titre.

Nadal a présenté un carton total avec 146 coups (72 + 74) dans les deux jours du championnat des Baléares, égalisant pour la quatrième place avec Álvaro Roldós. Le premier était Jaime Jaume (141 hits), deuxième Victor Miron (143) et troisième Federico Páez (144).

Malgré tout, le majorquin fait toujours partie des cinq meilleurs golfeurs des îles et améliore chaque année son «classement». En 2019, il était deuxième après Federico Páez et a abaissé son handicap après la crise sanitaire du coronavirus de 1,5 à 0,5, se plaçant très proche des professionnels du golf.

Le deuxième joueur de tennis mondial prouve que le golf est très bon et qu’il est aussi habile à manier une raquette qu’un club de golf.

Dans les sorties «vertes», il échoue rarement avec son «swing» et laisse généralement le ballon toujours sur le fairway; Il montre également un talent dans le milieu de jeu et sur de courtes distances.

Nadal est un passionné de golf et il le montre chaque année en parrainant un tournoi caritatif dans la ville majorquine de Son Servera, avec le golfeur José María Olazábal.

Les deux dirigent des équipes de professionnels et d’amateurs dans le but de collecter des fonds pour diverses causes sociales, notamment l’aide aux personnes touchées par les inondations du majorquin Llevant en octobre 2018, où 13 personnes sont mortes, et des enfants vulnérables.