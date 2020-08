Après l’annulation de Wimbledon pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, beaucoup pensaient que l’US Open se rendrait au même sort. Grâce à l’amélioration de la situation dans le monde et aux efforts considérables consentis par l’USTA, le Grand Chelem de New York se jouera à la fin de ce mois.

On ne peut s’empêcher de souligner qu’il s’agira d’un Major en particulier, sans audience en raison de l’urgence du Coronavirus, ainsi que d’avoir à faire face à de très fortes absences. Le champion en titre Rafael Nadal sera également porté disparu.

L’ancien numéro 1 mondial, qui égalerait le record de Roger Federer s’il gagne à Roland Garros, a admis qu’une transition soudaine du dur à la terre battue serait dangereuse pour son physique usé. Lors d’une récente interview, Jim Courier a justifié le choix du 19 fois champion du Grand Chelem.

Courrier sur Rafael Nadal

Dans une récente interview, on a demandé à Jim Courier si Rafael Nadal devait au tennis de se présenter à l’US Open. Le quadruple champion du Grand Chelem a répondu en disant: «En tant que champion en titre, vous voulez le voir là-bas.

Mais c’est compréhensible compte tenu de la façon dont ils ont dû comprimer la saison… Avec un joueur qui a eu des problèmes physiques et qui s’est effondré après avoir joué sur des terrains durs, je pense qu’il est assez facile de se mettre à sa place et de dire: ‘Écoutez , il vise son 13e titre à Roland Garros et il veut se donner les meilleures chances de le faire. « Je pense que si Roland Garros avait été devant l’US Open, il aurait sans doute joué l’US Open ».

La dernière fois qu’il y a eu un US Open sans Roger Federer et Rafael Nadal, c’était en 1999. Novak Djokovic avait 12 ans à l’époque, et encore quatre ans avant de devenir professionnel. Andre Agassi a remporté le titre cette année-là. Maintenant, le «Big Three» du tennis masculin a été réduit à un «Big One» pour les États-Unis de cette année.

Open, avec Djokovic le seul membre de la troïka à New York pour l’événement débutant le 31 août. Il jouera également au Western & Southern Open à New York, avec son premier match dimanche ou lundi. « C’est étrange, parce que ces deux gars sont les légendes de notre sport et avec ou sans foule, ils vont beaucoup manquer », a déclaré le numéro un mondial Djokovic à Chris Clarey du New York Times lors d’un appel exclusif Zoom.