L’ancien joueur de tennis allemand Michael Berrer pense que le n ° 2 mondial Rafael Nadal a l’air un peu tendu sur le court, tandis que Roger Federer, 20 fois champion du Grand Chelem, a l’air plus détendu. Berrer, ancien n ° 42 mondial, travaille désormais comme entraîneur et son objectif principal est le coaching mental car il croit absolument que la force mentale est l’une des clés du succès sur la plus grande scène.

Novak Djokovic, 17 fois champion du Grand Chelem, a toujours été connu pour sa force mentale exceptionnelle et Berrer pense que le Serbe a l’air sérieux sur le terrain et il le considère comme un «idéal mental». . «Rafael Nadal est plutôt tendu, tandis que Roger Federer est détendu et s’amuse.

Novak Djokovic est très sérieux « , a déclaré Berrer au tennis MAGAZIN. Quand il s’agit de la jeune génération, Berrer est impressionné par le numéro 8 mondial Matteo Berrettini car il pense que l’Italien a une grande force mentale. Berrettini, qui a fait sa première demi-finale du Grand Chelem à l’US Open l’année dernière, a remporté trois titres ATP tout au long de sa carrière.

« Berrettini travaille avec un entraîneur mental depuis l’âge de 15 ans. Il l’accompagne à tous ses tournois », a déclaré Berrer. Au cours de son entretien, Berrer a également reconnu que les jeunes joueurs doivent avoir un objectif clair et se consacrer pleinement à l’atteindre.

« Les jeunes joueurs en particulier devraient viser à entrer dans le top 10, par exemple. Vous devez savoir pour quoi vous vous entraînez », a déclaré Berrer.

Berrer a récemment expliqué pourquoi Djokovic, Nadal et Federer sont restés dominants pendant si longtemps

Il n’y a pas eu de champion du Grand Chelem en dehors du groupe des Big Three depuis que le Suisse Stan Wawrinka a remporté l’US Open 2016 après avoir battu Djokovic en finale.

« Si nous regardons Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, par exemple qui ont dominé le tennis masculin pendant des années, vous pouvez voir qu’ils évoluent constamment », a déclaré Berrer au tennis MAGAZIN. «Le jeu d’aujourd’hui est très différent de ce qu’il était joué il y a quelques années.

Ils se remettent continuellement en question et expérimentent dans tous les domaines. Les bonnes choses sont adoptées et pratiquées comme une routine. Ce qui ne fonctionne pas est aboli et remplacé. Exactement cette expérimentation est également ce que font les start-ups qui réussissent et peut aider de nombreuses entreprises, par exemple avec des initiatives de numérisation et dans le domaine de l’innovation, à devenir plus rapides et plus efficaces.

De plus: les meilleurs joueurs de tennis pensent toujours dans le système global et se posent la question: Quels sont les effets des ajustements individuels dans l’ensemble? »