Avec une décision qui n’a certainement pas pris les initiés particulièrement par surprise, le numéro 2 mondial Rafael Nadal a annoncé il y a quelques jours qu’il ne participerait pas à l’Us Open 2020, un tournoi où il devrait défendre le titre de champion en titre.

Le monde du tennis a été contraint de s’arrêter il y a cinq mois en raison de la pandémie et la saison masculine devrait recommencer dans quelques semaines avec la tournée américaine et avec des règles strictes. De nombreux joueurs ne se sentent pas encore prêts à se rendre aux États-Unis dans ces conditions, et risquent également la mise en quarantaine une fois de retour en Europe.

Dans une récente interaction médiatique, Rafael Nadal s’est prononcé en faveur de Novak Djokovic au lendemain du désastreux Adria Tour. Cependant, Nadal a également exprimé l’importance d’apprendre des erreurs du tournoi.

Nadal sur la gravité de la crise sanitaire

« Je pense que la plupart des joueurs veulent le meilleur pour le monde et pour les gens », a déclaré Rafael Nadal. « Bien sûr, il y a eu une erreur dans le circuit organisé en Serbie et en Croatie, mais les erreurs sont normales lorsque vous faites face à une situation que vous n’avez jamais rencontrée auparavant », a-t-il ajouté.

En raison de la précarité de la situation globale autour de la pandémie, Rafael Nadal estime que les décisions variées et apparemment impulsives des joueurs ne peuvent pas être critiquées. « Les joueurs doivent prendre des décisions, mais je ne dis pas que la mienne est la bonne », a déclaré Nadal.

« Chaque décision peut être bonne ou mauvaise. Nous sommes confrontés à des situations imprévisibles. J’espère vraiment que les gens apprendront de l’Adria Tour et que nous continuerons de la meilleure façon possible », a conclu Nadal. L’US Open de New York, prévu du 31 août au 13 septembre, sera suivi quinze jours plus tard par Roland Garros.

Nadal avait annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il ne participerait pas à Flushing Meadows cette année, bien qu’il ait remporté le titre en simple masculin à New York l’année dernière. «Après de nombreuses réflexions, j’ai décidé de ne pas jouer à l’US Open de cette année.

La situation est très compliquée dans le monde, les cas de Covid-19 sont en augmentation, il semble que nous n’en ayons toujours pas le contrôle », avait déclaré l’Espagnol. «C’est une décision que je n’ai jamais voulu prendre mais j’ai décidé de suivre mon cœur cette fois et pour l’instant je préfère ne pas voyager».

Maintenant, Nadal a ajouté que la situation de Covid-19 dans le monde était sa principale préoccupation, mais le passage potentiel des courts en terre battue était également un facteur important pour lui.