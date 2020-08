Si la pandémie ne l’avait pas empêchée, nous profiterions ce dimanche de la finale de la Coupe Rogers, du Maîtres canadiens 1000, la première grande étape du circuit après la dispute de Wimbledon et la rampe de départ du dernier Grand Chelem de la saison. Le Canada est le pays de Beaucoup de surprises, de champions inattendus et de victoires légendaires. Et si on parle de légendes, c’est pour mentionner Raphael Nadal et rapportent immédiatement leurs victoires à ce tournoi.

Et c’est que Rafa a une relation particulière avec l’événement nord-américain, qui se conserve dans le temps et qui semble se nourrir année après année. Cela n’aurait pas été nouveau de le voir en finale ce 2020 … du fait qu’il est l’un des plus finales qu’il ait atteint là-bas. Le Canada est le seul grand tournoi sur dur dur que Nadal a conquis plus de fois que Federer et Djokovic, un fait qui rend bien compte de son importance dans le dossier du manacorí. À son tour, c’est le tournoi sur ciment qu’il a conquis le plus de fois dans sa carrière: cinq. Presque rien.

Comment toutes ces victoires se sont-elles produites? Il est temps de regarder en arrière et de se remémorer les triomphes de Nadal au Canada, une relation amoureuse qui promet de se perpétuer dans la mémoire collective.

– 2005, son premier succès sur le ciment: Qu’il premier titre de Nadal court dur Être à Montréal était une prémonition. Ce n’est pas un hasard si c’est le tournoi qui a remporté le plus de victoires si l’on tient compte du fait que tout a commencé là-bas, lorsqu’un Rafa imberbe (oui, déjà champion du Grand Chelem et n ° 2 de la Course) a surmonté toutes sortes de défis. À sa deuxième apparition au Canada (il a perdu contre Hewitt en 2004), Nadal a battu des noms tels que Moyá, Mariano Puerta et Paul-Henri Mathieu pour terminer contre Andre Agassi.

Ce duel avait un rythme absolument diabolique, un combat acharné dans lequel les deux tentaient d’apprivoiser le fond du terrain. Agassi, presque instinctivement, a joué l’un des meilleurs matchs de l’éclipse de sa carrière, en utilisant le bateauprontos pour faire face à l’énorme spin de Rafa. La victoire est tombée du côté de Nadal (6-3, 4-6, 6-2), et celui de Las Vegas a été impressionné par ce garçon.

« Il fait beaucoup de choses bien. Son service a été plus compliqué que ce à quoi je m’attendais: si vous ne faites pas un bon retour, il va immédiatement attaquer. C’est le signe d’un grand joueur, quelqu’un joue bien en défense, mais ne manque pas le point. s’il a le choix. Nadal a la capacité de courir aussi vite que le plus rapide, mais dans une position forcée, il est capable de vous faire du mal. Il vous fait faire des erreurs qui tu ne commettrais jamais avant les autres joueurs de tennis. »

– 2008, titre à la recherche du numéro 1: Dans ce qui est pour beaucoup la meilleure année de leur carrière, leur tournoi préféré sur dur ne pouvait pas être manqué. Après avoir finalement mis la main sur la coupe d’or à Wimbledon, Nadal a affronté l’été 2008 beaucoup plus détendu. Le tournoi se jouerait en juillet, dans le but de faire de la place dans le calendrier pour le Jeux olympiques de Pékin, et la date canadienne allait être un terrain de préparation pour ce qui se passerait juste après.

La supériorité de Nadal dans Toronto cela l’aiderait à montrer son meilleur tennis aux Jeux olympiques. La date la plus compliquée de ce tournoi était en quart de finale, avant Richard Gasquet. Après une première série de crise cardiaque, résolue au tie-break 14-12 pour le Français, Nadal a détruit physiquement son contemporain dans les deux sets suivants (6-2, 6-1). Ni Andy Murray, qui donnait sur le balcon du top dix, ni Nicolas Kiefer, qui voulaient donner la cloche en finale, ils ont suffi à arrêter Nadal. Deuxième titre au Canada, avec l’avantage supplémentaire de gagner aux deux sites du tournoi.

– 2013, une réunion spéciale: Après plusieurs années où Nadal a quitté le Canada les mains vides, le Tournée nord-américaine 2013 c’était l’apogée de Nadal sur les terrains durs. Il a montré une régularité dans son niveau et une intelligence dans son tennis qui lui ont permis de conquérir la Triple Couronne: le Canada, Cincinnati et l’US Open. Sa victoire à Montréal n’a pas seulement été le début d’un été inoubliable, mais a également laissé un match qui pourrait faire basculer la guerre psychologique en sa faveur.

A Roland Garros, Nadal a assisté Novak Djokovic un coup fatal. Le Serbe n’a jamais eu, à cette époque, aussi contre les cordes son ennemi à Paris. C’était la demi-finale de la touche au filet, d’un retour dans le cinquième set angoissant qui pique depuis des mois. Cependant, la supériorité mentale de Rafa face à Nole pourrait changer à Montréal. En demi-finale, les deux ont disputé l’un des meilleurs duels de l’année, qui en plus d’un bon tennis avait controverse (Cette photo sur le corps de Nadal que le Serbe n’aimait pas trop).

À la fin, gagnez dans le tie-break du troisième set C’était un autre coup psychologique porté à l’armure du Serbe, qui plus tard dans la finale de l’US Open serait éclipsé et menotté contre les Espagnols. Rafa a clôturé une semaine magnifique en esquivant les bons services de Milos Raonic, qui s’est vu refuser la possibilité de remporter son premier Masters 1000 à domicile. Ce qui allait arriver n’a pas été imaginé même par les plus optimistes.

– 2018, deuxième fois à Toronto: Comme si tout faisait partie d’une symétrie parfaite, le retour au meilleur niveau compétitif du circuit signifiait que Nadal devait régner pour la deuxième fois à Toronto. Il avait déjà deux titres à Montréal: 2017 n’était pas le moment de gagner (il est tombé face à Shapovalov de manière surprenante), mais 2018 l’était. ce n’était pas une semaine facile, dans une image minée de grands adversaires du premier match.

Nadal était à la limite dès le troisième tour, au cours duquel un Wawrinka revenu sur le circuit (il n’était même pas dans le top 100 à l’époque) a combattu un vrai match (7-5, 7-6 pour Rafa). Dans le duel suivant, le Manacorí a donné une autre démonstration d’intégrité mentale après avoir été submergé par le bombardement de Marin cilic dans le premier set (rallié pour gagner 2-6, 6-4, 6-4). Karen Khachanov lui a également donné un combat, mais ce ne serait pas suffisant; enfin, Rafa a dû éteindre des incendies et sauver un ballon arrêté au deuxième quart de finale contre Tsitsipas. L’été n’a pas culminé avec un titre à Flushing Meadows, mais le numéro un mondial de l’époque a ajouté une autre blessure au Canada.

– 2019, la victoire la plus dominante: sans Djokovic ou Federer sur la photo, Nadal est arrivé au Canada avec le groupe préféré. De plus, le favori est court: plus favori. Et cette étiquette ne l’a pesé à aucun moment. Il ne l’a pas fait quand Dan Evans l’a presque surpris au premier tour, réagissant à temps à un tennis périmé qui a compliqué les choses dans le premier set (7-6 (6), 6-4). Ni quand Fabio Fognini a brillé en quarts de finale, mais n’a pas pu maintenir son niveau immaculé dans le premier set pendant deux heures (2-6, 6-1, 6-2).

En finale je m’attendais Daniil Medvedev, une des sensations de l’année qui affirmait «ne pas craindre Nadal». Le Russe n’a même pas eu le temps de craindre Rafa, qui a facilement démonté le puzzle de Daniil dans une finale qui s’est terminée en un clin d’œil (6-3, 6-0). Il ne fait aucun doute que le champion de Cincinnati a appris de ce duel, ajoutant des couches à son tennis et trouvant un moyen de blesser le Manacori lors de la finale de l’US Open plusieurs semaines plus tard. C’était une autre histoire: au Canada, le roi, comme à maintes reprises, était Rafa.

Et toi, Quelle victoire et quel tournoi avez-vous?