L’ATP a publié les nouvelles de tennis les plus positives depuis des mois, remodelant le calendrier officiel avec 13 tournois post-coronavirus. À partir du 15 novembre, huit meilleurs joueurs de la saison s’affronteront lors des finales ATP pour la 12e et dernière fois à l’O2 Arena de Londres, l’événement ATP premium se déplaçant à Turin à partir de 2021.

L’ATP a confirmé trois joueurs qualifiés pour Londres, annonçant Novak Djokovic, Rafael Nadal et Dominic Thiem comme les premières stars à Londres. Nadal, 19 fois champion de Major, a décroché le ticket de la finale ATP pour l’incroyable 16e année consécutive, étendant son propre record qui prendra quelques coups à l’avenir.

Roger Federer est le détenteur du record avec 17 qualifications pour les finales ATP, suivi de Rafael Nadal et Jimmy Connors sur 16. Malgré quelques hauts et des bas au début de la saison dernière, Nadal a rebondi pour défier Novak Djokovic pour le trône ATP.

Rafa a subi trois défaites consécutives en demi-finale sur terre battue à Monte Carlo, Barcelone et Madrid, comme jamais auparavant au cours des 15 dernières années. Sans place pour l’erreur, l’Espagnol a remporté le titre à Rome et a décroché la 12e couronne de Roland Garros, ajoutant 3000 points à son total.

Rafa a répété cela à Montréal et à New York, contrôlant l’ATP Race avant les événements de clôture de l’année. À l’US Open, Rafa s’est imposé contre Daniil Medvedev en cinq sets pour la 19e couronne majeure, en déplaçant un derrière Roger Federer.

Porté par cet élan, Nadal a terminé l’année devant Djokovic, obtenant le cinquième no de fin d’année. 1 honneur et couronnant la saison avec le titre pour l’Espagne à la Coupe Davis à Madrid. La Coupe ATP était la première étape de Nadal en 2020, conduisant l’Espagne à la finale avec Roberto Bautista Agut.

Rafael Nadal a assuré la place de l’ATP Finals pour la 16e saison.

Novak Djokovic l’a battu pour assurer le titre de la Serbie avant que Dominic Thiem n’évince Rafa dans les quarts à l’Open d’Australie, remettant le trône ATP à Djokovic qui a célébré la huitième couronne à Melbourne.

Après un repos convenable et des voyages en Afrique du Sud et au Koweït, Nadal a remporté le 85e titre ATP à Acapulco à la fin du mois de février, participant au dernier tournoi avant la pandémie de coronavirus et rentrant chez lui depuis Indian Wells pour rester avec sa famille.

Après beaucoup de réflexion, Nadal a décidé de sauter l’US Open, de s’entraîner sur terre battue et de préparer un retour à Rome ou à Paris, poursuivant ce 20e titre majeur et plus de trophées et de records dans la saison tourmentée qui devrait encore apporter drame et excitation.

Nadal a remporté 18 matchs lors des finales ATP, luttant dans les phases finales de chaque saison et ratant le prestigieux titre. Rafa a perdu en finale en 2010 et 2013 face à Roger Federer et Novak Djokovic, sautant l’événement pas moins de six fois.