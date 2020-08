Peut-être que tout le monde ne sait pas que l’ancien numéro 1 mondial Rafael Nadal, actuel vainqueur de 12 titres de Roland Garros et de 19 tournois du Grand Chelem, a fait son entrée enfant pour la première fois dans le monde du sport à travers le football, pas le tennis.

Et, plus curieux encore, le majorquin a d’abord préféré le premier entre les deux sports: «Rafa aimait plus le football, je peux dire ça», a révélé Toni Mesquida, l’entraîneur de Nadal enfant dans cette discipline. Dans une récente interview avec Calcio Napoli 24 Live, l’oncle de Rafael Nadal estime que le n ° mondial.

Cela ne dérangerait pas Napoli de prendre le dessus sur Barcelone.

Miguel Angel Nadal sur son neveu

« Rafael Nadal est un fan de football, mais je le connais et je sais qu’il aime le Real Madrid dès son plus jeune âge », a déclaré Miguel Angel Nadal.

En vue du prochain match de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le SSC Napoli, on a demandé à Miguel Nadal si son neveu Rafael Nadal soutiendrait le club italien face aux Catalans. «Il s’attendra sûrement à ce que le meilleur joueur gagne.

Si, pour une raison quelconque, Napoli parvient à faire un excellent match, il sera certainement ravi », a-t-il déclaré. « Quand on est un sportif professionnel, à la fin, il espère que les meilleurs gagneront » – a-t-il conclu. Andy Murray dit qu’on lui a dit que certains des « meilleurs joueurs masculins » ne joueront pas à l’US Open cette année. , Rafael Nadal serait prêt à se retirer.

L’incertitude entoure toujours le tournoi, les voyages internationaux et probablement la mise en quarantaine ultérieure causant un casse-tête majeur pour les joueurs espérant s’engager dans la saison européenne sur terre battue. Rafael Nadal est un joueur qui aurait décidé de ne pas défendre le titre de l’US Open qu’il a remporté la saison dernière – bien que ce ne soit pas encore confirmé – avec d’autres qui envisageraient sérieusement de sauter l’événement.

Djokovic sera la tête de série n ° 1 et Nadal le 2 pour l’Open de l’Ouest et du Sud qui se déroulera du 22 au 28 août en prévision de l’Open. L’événement a été déplacé à New York de Cincinnati cette année pour créer une bulle de tennis à l’USTA Billie Jean King National Tennis Center.

On s’attend à ce que les deux joueurs restent à New York puis joueront l’US Open du 31 août au 13 septembre. Du côté des hommes, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Matteo Berrettini et David Goffin complètent le top huit graines à l’Open de l’Ouest et du Sud.

Roger Federer, le leader masculin de tous les temps avec 20 titres du Grand Chelem, avait précédemment annoncé qu’il avait terminé pour 2020 avec une opération au genou.