Rafael Nadal a été contraint de sauter le Masters de Paris et la finale de l’ATP en 2014 avec une appendicite, subissant une intervention chirurgicale le 3 novembre. L’Espagnol n’a pas pu trouver le rythme après avoir soulevé le trophée à Roland Garros 2014, aux prises avec la forme et les blessures et ne pas faire le meilleur départ en 2015.

Perdant en quart de finale à l’Open d’Australie et à Indian Wells, Rafa n’a pas pu livrer son meilleur tennis sur terre battue comme lors de la décennie précédente, échouant à remporter le titre lors du swing de printemps pour la première fois depuis 2004 et se tenant à peine dans le Top 10.

Nadal a rebondi à Stuttgart, remportant le premier titre ATP sur gazon en cinq ans avant de douloureuses pertes à Queen’s et à Wimbledon, prenant quelques semaines de congé et décidant d’entrer à Hambourg fin juillet. Il s’agissait de la première épreuve ATP de Nadal après Wimbledon sur terre battue depuis Stuttgart 2007 et de la première apparition à Hambourg depuis son titre en 2008.

Rafa n’a pas pris un bon départ lors de son premier match depuis cette incroyable défaite contre Dustin Brown à Wimbledon, perdant le premier set contre Fernando Verdasco avant de prendre d’assaut le compatriote, perdant deux matchs dans les deux et trois sets.

Les choses ne se sont pas beaucoup mieux passées au deuxième tour contre le jeune Tchèque Jiri Vesely, Rafa ayant subi quatre pauses dans une victoire disputée 6-4, 7-6 qui a nécessité deux heures et 11 minutes. L’ancien champion a élevé son niveau en quart de finale, renversant Pablo Cuevas et dépassant Andreas Seppi pour se retrouver dans le match pour le titre.

Là, Rafa s’est battu contre Fabio Fognini, évincant l’Italien 7-5, 7-5 en deux heures et 34 minutes pour le troisième titre de la saison et le plus gros depuis Roland Garros il y a un an. L’Espagnol a gagné 14 points de plus que l’Italien mais a dû travailler dur pour assurer le triomphe, repoussant neuf chances de pause sur 14 et obtenant sept pauses pour sceller l’accord avant le décideur.

Fognini avait deux fois plus de vainqueurs que Nadal, gardant les points sur sa raquette mais pulvérisant 60 fautes directes pour ruiner ses opportunités de saisir au moins un set. Fabio était là pour défier Rafa dans les échanges les plus prolongés, perdant du terrain dans les rallyes les plus rapides où l’Espagnol a assuré sa victoire.

Le match d’ouverture s’est transformé en guerre ouverte et Fognini a converti la quatrième chance de pause après 12 minutes.

Rafa a retiré la pause dès le match suivant lorsque Fabio a marqué un coup droit, pour répéter la même erreur dans le prochain match pour se retrouver 2-1.

Après 30 minutes, nous n’avions pas encore vu une cale, car Nadal s’est cassé pour la deuxième fois dans le quatrième match pour égaliser le score à 2-2. Le 11e match était un autre marathon, avec Rafa sauvant une balle de break grâce à un tir parfait, volant le service de Fognini avec un retour gagnant pour remporter le match d’ouverture 7-5 en 77 minutes!

Fabio a repoussé trois occasions de pause dans le deuxième match du deuxième set, incapable de répéter cela deux matchs plus tard lorsque son coup droit a atterri longtemps pour pousser Rafa 3-1 devant. L’Espagnol n’a pas pu contrôler un coup droit dans le prochain match pour ramener Fognini du côté positif du tableau de bord, gagnant une autre pause à 3-3 avec un vainqueur du drop shot pour passer devant.

De 40-15 dans le huitième match, Rafa est remonté pour prendre quatre points consécutifs et effacer le déficit, pour se briser à nouveau quelques minutes plus tard. Gagner deux points de set au service, Fognini a gaspillé une énorme chance de saisir le set et de rester en vie, permettant à Rafa de revenir en arrière, mais créant plus d’opportunités au retour dans le match 11.

Restant calme, Rafa a refusé trois balles de break pour gagner du terrain, marquant quatre points consécutifs au retour à 6-5 pour franchir la ligne d’arrivée et célébrer le premier titre ATP 500 en un an et demi.