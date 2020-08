Raquettes des 12 apôtres du tennis moderne

Photographie: Alberto Simón

Wilson T2000 Jimmy Connors * Head AMF Vilas (Guillermo) * Donnay Allwood Björn Borg * Dunlop Max 200G Pro II John McEnroe * Adidas GTX Pro Ivan Lendl * Rossignol F200 Carbon Mats Wilander * Estusa Boris Becker Advantech-Pro Gear * Wilson Pro Staff 6.0 Pete Sampras * Head Radical Tour 690 et Titanium Radical Oversize Andre Agassi * Wilson Pro Staff Six-One 95 NCode Roger Federer * Babolat Pure Drive Team et AeroPro Drive Rafa Nadal * Head YouTek Speed ​​MP Novak Djokovic

Le K and K Press Club a organisé pour le magazine Grand Slam de Tenis et La Web del Tenis, et avec l’aide de caméras Telemadrid, un super test de 14 modèles de raquettes utilisées par les 12 meilleurs joueurs de tennis des 50 dernières années; dont onze numéros 1, Connors, Borg, McEnroe, Lendl, Wilander, Becker, Sampras, Agassi, Federer, Nadal et Djokovic; et un numéro 2 mais qui était considéré comme le meilleur joueur du monde en 1977, Vilas.

Pour le test et les commentaires des modèles, nous avons la collaboration spéciale de deux des meilleurs joueurs actifs de Madrid, Roberto Ortega (il a été 232e au monde et est 23e en Espagne) et Ainhoa ​​Atucha (il a été 640e au monde et 28e en Espagne). En outre, trois autres testeurs de différents segments ont participé, tels que Álex Alonso (joueur, enseignant et co-directeur de AIT Tennis), Miguel Gómez (ancien joueur et enseignant) et Enrique Vinuesa (joueur amateur); agissant en tant que coordinatrice Elena Herráez (ancienne joueuse et enseignante).

Dans le cadre magnifique du Club Espacio Herrería de San Lorenzo de El Escorial, nous avons placé l’exposition de 17 pièces, car à 14h00, nous avons ajouté la présence d’un Donnay Björn Borg, et deux éditions limitées: Dunlop 200G Golden Grand Slam de Steffi Graf et Head Radical Tour 690 par Andre Agassi; tous exposés sur les drapeaux de l’Europe et des États-Unis – par leurs cachets d’origine – et avec des images rétrospectives.

Des balles Dunlop Club ont été utilisées pour le test, d’une légèreté reconnue, en pensant aux plus anciennes raquettes en bois.

1. Wilson T-2000

Photographie: Alberto Simón

Modèle à châssis en acier, célèbre précurseur de l’ère dite de l’aluminium, originaire des États-Unis entre 1968 et 1972. C’était une raquette best-seller liée à Jimmy Connors avec laquelle il disputait la finale de Wimbledon contre Borg en 1978. Wilson acheta la raquette Brevet du système original d’anneaux métalliques comme fixation du string à Lacoste.

Jimmy Connors.- Il était professionnel depuis 1972, et ses derniers meilleurs classements étaient les 90 premiers en 1993 et ​​les 40 premiers en 1992. Il était numéro 1 mondial en 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978.

Ainhoa: «C’est très lourd mais j’aime vraiment comment ça se passe. Tirez un peu en arrière mais à la fin on s’y habitue et ça m’a beaucoup plu; même si le son m’a donné le sentiment que les cordes allaient se casser ».

Photographie: Alberto Simón

Roberto: «Je pense que c’est une raquette que vous pouvez avoir beaucoup de contrôle pour le coup droit et pour le revers coupé, pour frapper fort je pense que c’est une raquette inutile (rires). J’ai vraiment aimé le contrôle dont il dispose. Le son est très différent de ce que nous jouons actuellement et si vous essayez de lui donner un peu de spin, comme il joue maintenant, le son n’est pas aussi bon que vous pourriez l’espérer. C’est un honneur d’utiliser le modèle que Connors a utilisé, je vois que ça avait beaucoup de mérite de pouvoir jouer avec ces raquettes au niveau qu’elles jouaient ».

Enrique: «C’était une découverte. Il semble incroyable qu’ayant un look de fer, le contrôle qu’il donne est incroyable, comme c’est confortable, ça semble plus actuel, sauf pour le cadre étroit « .

Goyo: «Cela me surprend qu’une raquette d’il y a 50 ans soit si maniable, même si elle est un peu lourde sur la tête, elle permet de jouer avec un certain confort. Le service avec elle devait avoir son charme ».

2. Responsable AMF Vilas

Photographie: Alberto Simón

Une des références en bois lamellé et innovante pour l’introduction de l’ouverture du col. Construit en Autriche depuis 1977. Il a connu le succès entre les mains de Guillermo Vilas jusqu’en 1982.

Guillermo Vilas.- Il était professionnel depuis 1970 et figurait dans le top 20 en 1987. Il était numéro 2 mondial en 1975, 1976, 1977 et 1978. Mais il était numéro 1 du Grand Prix et élu meilleur joueur de la planète par les médias spécialisés en 1977, après avoir caillé une magnifique saison remportant Roland Garros et l’US Open, et établissant le record du plus grand nombre de victoires en une saison.

Ainhoa: «Bien que ce soit une raquette en bois, elle ne me paraissait pas très lourde et ce n’était pas difficile pour moi de la déplacer. J’ai réussi à jouer en topspin, ce qui est difficile avec ce type de raquette, mais bon, je me sentais à l’aise ».

Photographie: Alberto Simón

Roberto: «Une raquette très lourde mais, pour moi, bien meilleure que les raquettes en aluminium. Vous pouvez la frapper plus avec le centre de la raquette et la balle sort beaucoup plus directe, et si vous voulez lui donner un petit effet, elle peut sortir ».

Miguel: «Ça se passe plutôt bien, la seule chose est qu’être si petite la tête est difficile de trouver le sweet spot, mais une fois que vous l’avez, très bien. En volée, c’était plus facile pour moi qu’en arrière-plan ».

Photographie: Alberto Yagüe

3. Donnay Allwood Björn Borg

Photographie: Alberto Simón

Une autre pièce curieuse à l’âge brillant du bois, avec de la fibre de bois vulcanisée et ce manche plus long caractéristique qui servait mieux le revers à deux mains Borg. Fabriqué en Belgique depuis 1978. Björn a remporté ses 4 premiers Wimbledon avec ce modèle.

Björn Borg.- Il était professionnel depuis 1973, étant dans le top 20 en 1982. Il était numéro 1 mondial en 1977, 1979 et 1980.

Photographie: Alberto Simón

Ainhoa: «Je ne pourrais pas dire pour quel coup serait le meilleur, mais j’ai remarqué que pour la droite ça va très bien, pour le revers ça coûte un peu plus parce que c’est un peu lourd et long, et, au début, jusqu’à ce que tu réussisses à toucher le centre , ça coûte un peu. Mais le ballon se passe plutôt bien, en général. La longue poignée aide la balle à sortir un peu plus, vous pouvez voir l’idée originale du revers Borg. Je me sens bien d’avoir le modèle Borg dans ma main, et super confortable, car j’ai l’habitude de jouer avec des raquettes lourdes, car ce n’est pas très difficile pour moi de la bouger ».

4. Dunlop Max 200G Pro II

Photographie: Alberto Simón

Cette arme de compétition pure en grafil injecté, fibre de verre et carbone de section rectangulaire, est née en Angleterre en 1983. Elle a connu le succès avec la première génération entre les mains de John McEnroe, puis avec Steffi Graf, qui après ses triomphes dans le 4 Grand Slam et aux Jeux olympiques de 1988 (le seul joueur à le faire), a déclenché l’édition limitée du Golden Grand Slam. Le modèle a atteint un million d’unités vendues au début de 1989.

John Mcenroe.- Il était professionnel depuis 1978, atteignant 1993 entre le top 20 et le top 50. Il était numéro un mondial en 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984.

Photographie: Alberto Simón

Ainhoa: «Je vais très bien. Le ballon est très bien sorti, très contrôlé, et bien que ce soit un peu difficile, je me suis senti très à l’aise. J’ai réussi à bien contrôler le ballon. Si vous ne le touchez pas centré, il est impossible de le contrôler, c’est difficile de le faire, mais si vous réussissez, cela se passe très bien. Je la vois comme bonne pour le service ou la volée, car c’est une raquette qui donne du contrôle, j’imagine que ça irait très bien alors. La vérité est que le ballon s’est très bien passé avec elle ».

Photographie: Alberto Simón

Álex: «Je pense que c’est une raquette assez complète et à l’époque, je pense que c’était une raquette pour ceux qui l’utilisaient. Comparé à ceux d’aujourd’hui, il n’a pas grand chose à faire mais il a marqué une époque. Ayant et en savourant ce modèle, je me suis senti un peu vieux, vraiment (rires); Je le dis parce que j’ai pu jouer avec elle quand j’étais petite et, bien sûr, je me sens un peu plus âgée ».

5. Adidas GTX Pro Ivan Lendl

Photographie: Alberto Simón

Il s’agissait d’un projet original à l’époque forte du graphite, conçu et construit en France, depuis 1981. Lendl a pratiquement fait victorieux ce modèle entre 1981 et 1989, puis dans la dernière version Pro-T, étant le numéro 1 mondial.

Ivan Lendl.- Professionnel depuis 1978, il a atteint la saison 1994 dans le top 30 et le top 55. Il a été numéro un mondial en 1983, 1985, 1986, 1987 et 1989.

Ainhoa: «C’est très lourd, surtout sur la tête, ça se voit beaucoup mais si vous parvenez à le garder centré, à la fin vous obtenez le toucher. Cela va assez droit, plutôt bien. Le service est parti un peu, mais j’imagine que si je m’entraînais un peu avec elle, je m’habituerais à servir ».

Photographie: Alberto Simón

Roberto: «J’aime déjà mieux celui-ci, tu peux frapper plus fort. Le son est bien meilleur que celui en bois, même si vous voulez le frapper avec du topspin, vous pouvez, donc c’est une raquette que j’ai vraiment aimée. La tête est un peu plus grosse, donc elle a un point d’impact plus élevé ».

Photographie: Alberto Yagüe

Enrique: «Cette raquette a été une légende avec laquelle Lendl a remporté de nombreux titres, je la vois comme phénoménale; surtout pour frapper des coups plats, un coup droit plat avec c’est super, le topspin est autre chose, il est très rigide mais très cohérent ».

6. Rossignol F200 Carbon

Photographie: Alberto Simón

En raison de sa géométrie particulière et de sa tête et parce qu’elle est à base de carbone, cette pièce française, produite depuis 1982, a été l’une des premières avec ce matériau et l’une des plus flexibles. Modèle étroitement lié à Mats Wilander, dont la relation a duré jusqu’en 1989. Wilander a remporté Roland Garros en 1982 à l’âge de 17 ans.

Mats Wilander.- Il était professionnel depuis 1981, atteignant 1996 comme top 50 et top 70. Il était numéro un sur la planète en 1988.

Roberto: «Vous pouvez voir la légèreté du carbone, plus après avoir essayé ceux en bois. La forme la plus rare vous oblige à chercher pour la frapper davantage avec le centre. Wilander a très bien frappé la balle, donc il n’a eu aucun problème; mais je n’ai pas remarqué que la balle puisse avoir beaucoup d’effet, en ce sens que je n’ai pas remarqué beaucoup de différence avec les billes en bois, bien qu’elle se distingue par sa légèreté. Je ne pense pas que ce soit une raquette à frapper très fort, à servir au filet, comme par exemple avec le Sampras Pro Staff. C’est une raquette avec laquelle vous avez le contrôle, si vous la frappez avec le centre, vous avez beaucoup de contrôle. Dans le jeu de cette époque, le contrôle et le bon physique ont beaucoup fait ».

Enrique: «Ce devait être une révolution claire à l’époque, en raison du passage au carbone. On voit clairement que c’est une raquette beaucoup plus légère, beaucoup plus confortable et moins rigide que celles qui l’ont précédée. Ça devait être une très bonne évolution à l’époque et ça m’a beaucoup plu ».

Goyo: «J’ai vraiment adoré ça; Même si j’ai trouvé la surface de frappe très réduite, cela me donne beaucoup de contrôle, je la trouve très confortable, équilibrée et, bien sûr, légère. J’ai aimé le coup droit, le revers, et surtout pour le service ».

7. Estusa Boris Becker Advantech-Pro Gear

Photographie: Alberto Simón

Cette curieuse raquette construite avec des fibres de graphite à Taiwan (1990) est la première version de la Variable Geometry Estusa en tant que raquette officielle du champion du monde Boris Becker.

Boris Becker.- Il était professionnel depuis 1984, il était dans le top 20 en 1997 et dans le top 60-70 en 1999. Il était numéro un mondial en 1991.

Ainhoa: « Ça se passe bien, même si mon poing était petit et ça me mettait mal à l’aise, mais ce n’est pas mal du tout et ça prend beaucoup d’effet. »

Photographie: Alberto Simón

Miguel: «Une raquette dans laquelle il m’a été un peu difficile de trouver le sweet spot et de m’y habituer».

Enrique: «Châssis très curieux, de forme très différente des autres raquettes. J’ai remarqué que je suis passé de moins en plus, malgré l’ancienne corde, surtout que le coup plat était phénoménal et j’en étais très content ».

Goyo: «J’aime le design, sa forme, mais l’état de la corde m’a empêché de savoir où va la vraie balle».

8. Wilson Pro Staff 6.0

Photographie: Alberto Simón

C’est l’un des modèles les plus réussis et celui qui a duré dans le temps. Composé à 80% de graphite et 20% de kevlar, il a été conçu aux États-Unis et produit à Taiwan depuis 1987. Il a été utilisé par Pete Sampras, avec qui l’Australie, Wimbledon et Open USA ont gagné et représente le témoin générationnel entre Sampras et Roger Federer. Federer a utilisé le Pro Staff 85 6.0 (1998-2001) comme sa première arme professionnelle, remportant son premier et unique Challenger et son premier ATP à Milan. Fait intéressant, avec ce modèle, Federer a battu Sampras en huitièmes de finale à Wimbledon en 2001.

Pete Sampras.- Il était professionnel depuis 1988, atteignant le top 30 et le top 15 en 2003. Il était numéro un mondial entre 1993 et ​​1998.

Roberto: «C’est une très belle raquette, très, très fine. Lorsque vous frappez avec le centre, la sensation est très bonne, ce qui se passe, c’est que si vous ne la frappez pas avec le centre ou si c’est une balle qui vient fort ou avec effet, il est très difficile pour elle de sortir. Cela pourrait ressembler aux plus récents, mais pour être si bien, vous devez être beaucoup plus fort que la normale pour pouvoir jouer avec. Ce que je ne comprends donc pas, c’est la volée de service de Sampras, ce service! J’imagine combien il serait facile de servir à ce niveau pendant si longtemps ».

Álex: «Je pensais que c’était une raquette très fine, j’ai pensé avant de la ramasser qu’elle serait plus consistante, et elle me semblait très élastique. C’est vrai que servir-volley c’est une raquette qui me donne un manque de constance, mais Sampras était très, très gros ».

Miguel: «Au début, c’est assez lourd. Ensuite tu le fais et ça se passe bien, surtout avec l’accélération, et pour jouer en arrière-plan ».

Enrique: «Tout contrôle. On voit que l’évolution de la raquette que Federer porta plus tard a commencé à partir de là. C’est, très clairement, un raquetón ».

Goyo: «La raquette m’a semblé. Contrôle précis et impressionnant, vous placez la balle où vous le souhaitez. J’ai déjà dit que j’aime les châssis de section rectangulaire.

9. Head Radical Tour 690

Photographie: Alberto Simón

Un modèle de raquette très important dans l’histoire de la marque et entre les mains d’Agassi. Construit en graphite en Autriche à partir de 1993, il a eu une réédition commémorative du 25e anniversaire en 2018. Agassi a joué le Trisys 260 ou Bumblebee en 1993, mais en 1998, le Tour 690 ou Zebra remanié lui a permis de jouer dans la plus grande ascension de l’histoire de l’ATP (parmi les dix premiers), terminant numéro 6 mondial, après avoir joué plusieurs challengers. En novembre 1998, il a atteint le numéro 4, alors qu’un an auparavant (1997), il était classé 141e au monde. C’était aussi la raquette de Maria Sharapova quand elle était pré-plus jeune.

André Agassi.- Il était professionnel depuis 1986 et est resté dans le top 20 deux décennies plus tard, en 2006. Il était numéro un mondial en 1995 et 1999.

Photographie: Alberto Simón

Roberto: «Le secret est que c’est une raquette avec une très grosse tête, qu’il n’est pas nécessaire de trop toucher la balle avec le centre pour qu’elle ressorte bien; puis, Agassi, habitué aux services de Sampras, par exemple, qui devait soustraire de quelque manière que ce soit pour pouvoir suivre le point, a reçu une bonne aide de la raquette. Vous le jouez avec la partie que vous jouez, il se révélera bien ou plus ou moins bien, donc cela aide lors de la soustraction ».

Enrique: «C’était très difficile pour moi de sortir le ballon, c’était un peu dur pour moi, pas très flexible; peut-être que la corde joue aussi un rôle ».

Goyo: « Très flexible et confortable, assez maniable, et malgré la largeur de la tête, cela me donne beaucoup de contrôle. »

10. Tête Titane Radical Oversize

Photographie: Alberto Simón

Modèle qui portait le titane comme élément principal dans sa fabrication autrichienne de 1999. Agassi a utilisé cette version dans ses triomphes à Roland Garros (1999) -avec lequel il a terminé le Grand Chelem- et dans le premier Masters 1000 à Madrid (2002); c’est-à-dire dans le passage du 20e au 21e siècle.

Roberto: «C’est une raquette beaucoup plus similaire à ce que nous jouons maintenant, même si ce n’est pas exactement la même chose, la tête est un peu plus grosse que la normale mais au final c’est une raquette avec laquelle on pourrait déjà jouer à cette époque (Agassi pas si vieux). J’aime ça parce que quand vous volez, vous avez le contrôle, la balle sort assez propre du fond du court, donc je pourrais jouer avec cette raquette. C’est une raquette beaucoup moins lourde que les précédentes (en bois et autres) et quand on essaie de la frapper avec un peu d’effet, elle sort avec elle, ce n’est pas comme les autres, ce qui est presque impossible ».

Enrique: « Très maniable, il contrôlait beaucoup plus le ballon avec. »

Goyo: «Je l’aime beaucoup, même si ça dégage beaucoup à cause de la corde. J’aime la section rectangulaire du châssis qui, pour moi, neutralise l’effet d’avoir une grosse tête. Je suppose que soustraire c’était un caprice des dieux ».

11. Wilson Pro Staff Six-One 95 NCode

Photographie: Alberto Simón

Dans cette génération de Pro Staff, la marque a utilisé des fibres de basalte dans sa construction, conçues aux États-Unis. Ce modèle a débuté en 2007 et est similaire à celui utilisé par Roger Federer, produit avec la nanotechnologie exclusive Wilson. Federer a utilisé le Six-One Tour 90 (juin 2004-décembre 2006) avec lequel il a remporté 7 tournois du Grand Chelem et 23 titres supplémentaires.

Roger Federer.- Professionnel depuis 1998, il est resté dans le top 4 en 2020. Il était numéro un du classement ATP entre 2004 et 2007 et en 2009. Les dernières fois où il a été numéro un, c’était en février, mars, mai et juin 2018.

Álex: «C’est déjà une raquette moderne, il y a un meilleur impact, de meilleurs équilibres, vous pouvez frapper la balle; Surtout, la sensation de prendre un vieux pour prendre celui-ci, seul le premier contact que vous donnez est totalement différent, plus propre, plus facile à contrôler; et je l’aime mieux pour les coups de fond, le coup droit et le revers, vous pouvez les élargir. Federer avec cette raquette a passé quatre ou cinq ans à tout gagner, ce qui en fait une raquette et je pense qu’elle l’est toujours ».

Enrique: «Il a beaucoup de contrôle et aussi de puissance, peu importe si vous frappez à plat ou en topspin. C’est une raquette super complète, elle me semble la plus complète de celles que j’ai essayées ».

12. L’équipe Babolat Pure Drive

Photographie: Alberto Simón

Conçu en France et produit en Chine avec du graphite depuis 2001. Ce modèle a été utilisé par Rafa Nadal à ses débuts en Grand Chelem (Wimbledon et US Open) en 2003, quand il a fait les quarts de finale à Bastad, les demi-finales à Umag et a remporté l’ATP Challenger d’El Espinar et Barletta, et a terminé à Aix en Provence, Cagliari, Cherbourg et Hambourg. Il a perdu en huitièmes de finale au Masters 1000 de Madrid contre Corretja (qui arborait une raquette similaire). Un an plus tard, Nadal remporte son premier titre ATP et la Coupe Davis à Sopot.

Raphael Nadal.- Professionnel depuis 2001, étant numéro 2 mondial en 2020. Il a été numéro un en 2008, 2010, 2013, 2017 et 2019. La dernière fois qu’il a porté le world one était entre novembre 2019 et janvier 2020.

Ainhoa: «J’ai de bons souvenirs, car quand j’étais petit, je jouais avec cette raquette et je faisais très bien sur tous les coups. J’étais très à l’aise. Pour ceux qui frappent fort, il offre beaucoup de contrôle. Vous avez très bien senti la balle lorsque vous frappez et si vous ne frappez pas au milieu, la balle ne devient pas incontrôlable ».

Enrique: «Je l’aime beaucoup car il est extrêmement confortable, très flexible et absorbe totalement les chocs. Je pense que c’était un changement important par rapport aux raquettes de l’époque en raison de ce confort et de l’absorption des vibrations. Très bon en topspin et jouant avec beaucoup d’effets; cependant, quand je jouais avec elle, je manquais de puissance. Très confortable, elle vous pardonne beaucoup d’erreurs car vous n’avez pas besoin d’un sweet spot aussi centré et si à un moment donné vous n’êtes pas si bien, alors la raquette vous pardonne et la balle sort généralement assez bien dirigée. J’ai encore adoré jouer avec elle ».

13. Babolat AeroPro Drive

Photographie: Alberto Simón

Dans ce modèle du début de la décennie, la combinaison de graphite et de tungstène que la marque a conçue en France et fabriquée en Chine apparaît depuis 2010. Un modèle comme celui utilisé par Rafa Nadal, avec lequel elle a atteint pour la deuxième fois la première place du classement ATP.

Photographie: Alberto Yagüe

Enrique: «Après avoir joué plusieurs années avec le Pure Drive, j’ai essayé ce modèle et il m’a donné ce qui me manquait en puissance. Son changement fondamental était le profil de la raquette, assez différent, et je pense qu’elle a moins de résistance que la précédente et à cause de ce profil, je pense, elle m’a permis plus de puissance. Il partageait plusieurs des vertus du Pure Drive et m’a aussi potentiellement aidé. Maintenant, quand je l’ai repris, j’ai ressenti la même chose. C’était super de jouer à nouveau avec elle. «

14. Head YouTek Speed ​​MP

Photographie: Alberto Simón

Conçue en Autriche et fabriquée en Chine depuis 2009, cette raquette est en graphite. L’année de la première avec cette raquette, Djokovic a triomphé au Masters 1000 de Paris et de Bâle (ATP 500), Pékin (500), Belgrade (250) et Dubaï (500); à l’intérieur, à l’extérieur dur et à l’argile. Et il a fait des finales dans les 1000 maîtres de Cincinnati, Rome, Monte Carlo et Miami; et à Halle (250), et en demi-finale à Madrid contre Nadal.

Novak Djokovic.- Professionnel depuis 2003, il est à la pointe du classement ATP depuis février 2020. Il a été numéro un mondial en 2011, 2012, 2014, 2015 et 2018.

Ainhoa: «C’est une raquette beaucoup plus similaire aux raquettes actuelles et il est beaucoup plus facile de jouer avec et elle nous convient mieux, bien sûr. Pour l’avion c’était un peu incontrôlable, pour le topspin c’était plutôt bon ».

Miguel: «En l’utilisant comme zone arrière, il a beaucoup de contrôle, c’est assez gérable et très confortable. Il se gère pratiquement tout seul, c’est très facile, et nous n’avons même pas besoin de gagner les points (rires) ».

Enrique: «J’étais très excité d’essayer ce modèle, je n’avais jamais joué avec une de cette marque et c’était une grande première. Je pense que ça te donne beaucoup de contrôle et je me suis senti très à l’aise ».

15. Galerie d’images des raquettes des 12 apôtres du tennis moderne

Raquettes des 12 apôtres du tennis moderne

Article: Goyo Ybort

Photographies: par Alberto Simón et Alberto Yagüe.

Avec la collaboration spéciale de Roberto Ortega, Ainhoa ​​Atucha, Álex Alonso, Miguel

Gómez, Enrique Vinuesa et Elena Herráez.