Joueur de tennis français Richard Gasquet Il a accordé une interview à L’Equipe, où il était très critique de la WTA et de l’organisation du tournoi de Palerme en raison de l’évolution du tournoi. Le joueur français a également avoué qu’il jouera à l’US Open et demande seulement qu’ils garantissent la sécurité de tous les joueurs de tennis qui décident de jouer le tournoi.

-Le Français critique durement la WTA pour la préparation du tournoi de Palerme:

« C’est un scandale absolu ce qui se passe dans le tournoi de Palerme. Il est inadmissible que les joueurs soient logés dans le même hôtel que les touristes. Je ne sais pas comment la WTA a accepté cela. Si vous donnez la clé de la tenue du tournoi, l’hôtel doit être réservé aux joueurs et à leur équipe technique. Si vous n’y parvenez pas, vous devez annuler directement le tournoi. C’est scandaleux que les joueurs soient en contact permanent avec d’autres clients de l’hôtel. Je trouve ça fou et j’espère que dans Nouveau York, ce genre de chose ne se produit pas. J’espère qu’à l’US Open, des mesures beaucoup plus drastiques seront prises. «

-Gasquet demande simplement aux joueurs d’être sûrs:

« Il y aura beaucoup de joueurs de tennis qui seront touchés par le fait qu’il y ait très peu de tournois cette année, mais si ni l’US Open ni Roland Garros n’ont lieu, tout deviendra beaucoup plus compliqué. Le tennis n’est pas qu’un sport, c’est aussi des affaires et ne pas célébrer de tournois signifie d’importantes pertes d’argent. L’intérêt de tout est de jouer, mais le protocole doit être drastique. Tous les joueurs doivent respecter les règles et ne pas quitter l’hôtel ou l’enceinte. Quiconque ne se conforme pas devra être condamné à une amende et pour Tant de choses à disqualifier. Le joueur de tennis doit choisir de jouer ou non. Personne n’a mis un couteau dans sa jugulaire pour le forcer à jouer un tournoi. «

-Le Français a confirmé sa présence à l’US Open:

« Si le tournoi confirme qu’il va se jouer, je me rendrai à New York. Je pense que le plus dangereux est de voyager en avion. Si tout se passe bien, je pense que dans la bulle qu’ils ont l’intention de rouler là-bas j’aurais moins de risques qu’en France. C’est bien d’être enfermé dans un hôtel pendant environ trois semaines, mais c’est de cela qu’il s’agit. L’important est de ne mettre personne en danger pendant le tournoi. «