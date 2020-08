Le joueur de tennis espagnol Roberto Bautista Il a accordé une interview au site officiel de l’ATP, où il a évoqué toute l’actualité qui l’entoure et plus précisément comment s’est déroulée cette attente avant le retour du tennis, qui aura lieu la semaine prochaine avec la contestation du Masters 1000 à Cincinnati. Le Castellón a avoué que cette longue pause de tennis est particulièrement dommageable pour les joueurs les plus expérimentés du circuit, qui savent qu’ils sont dans la dernière ligne droite de leur carrière sportive.

-Très longue pré-saison par rapport aux années précédentes:

« Cela a été une pré-saison un peu étrange car elle a duré plus longtemps que d’habitude. Une pré-saison dans des conditions normales dure généralement trois ou quatre semaines, ce qui les rend plus intenses que d’habitude. Avec l’accouchement, nous avons eu un peu plus de trois mois. pré-saison et nous avons eu le temps de nous entraîner, de nous reposer et d’attendre que la situation du tennis évolue. «

-Aspects pour s’améliorer en tennis:

« Nous avons pu travailler sur le jeu en ligne et j’ai essayé de m’améliorer physiquement. Le travail sur le court est similaire à ce que je fais toujours avec la principale différence qu’ici je ne me préparais pas sachant que dans les jours suivants je devais participer à un tournoi. Je pense que comme le reste des joueurs, cette pause a été utilisée pour améliorer son tennis. «

-Comment s’est déroulée votre préparation pendant ces mois:

« J’ai pu m’entraîner à Castellón, mais j’ai également pu le faire dans d’autres régions d’Espagne comme Alicante, Valence ou à l’Académie Juan Carlos Ferrero de Villena. Je m’entraîne tout le temps sur terre battue et c’était cette semaine quand J’ai décidé de commencer à me préparer sur le dur pour jouer à Cincinnati et à l’US Open. Pendant tout ce temps, je me suis entraîné avec des joueurs comme Carreño, Alcaraz, De Miñaur, Andújar, Munar ou Taberner, entre autres. Ce sont des joueurs de très haut niveau avec ceux que je suis capable de réaliser des entraînements exigeants « .

-Retour à la compétition officielle à Cincinnati:

« Je veux vraiment retourner à la compétition après tant de séances d’entraînement. J’ai l’impression que l’attente devient très longue. Ce que vous voulez, c’est revenir à la compétition le plus tôt possible et c’est ce que je fais. »

-Qui est blessé par cette pause de tennis?

« Pour les plus vétérans, passer autant de temps sans jouer ne nous aide pas, car il nous reste moins de temps dans notre carrière professionnelle. Nous avons passé presque un an sans pouvoir jouer. Au final je pense que les meilleurs joueurs du circuit seront à nouveau en place comme toujours et chacun devra se battre au maximum pour retrouver la place qu’il mérite ou même atteindre sa meilleure place dans le classement », a-t-il conclu.