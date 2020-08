Compte à rebours pour les Masters de Cincinnati et le premier Grand Chelem de l’année après la rupture du coronavirus, l’US Open. Deux rendez-vous que le meilleur joueur de tennis valencien du moment ne manquera pas, Roberto Bautista, après son arrivée à New York ce lundi pour avoir le temps de se conformer à tous les protocoles de santé avant le tournoi. En fait, ce mardi, ils lui ont donné les résultats du test COVID-19 et c’était négatif, pour lequel il pourra rejoindre le Valencien également Pedro Martínez Portero dans l’équipe de Cincinnati, bien qu’Alzira doive jouer la phase préliminaire avant.

Tous deux ont préféré s’y préparer pour le premier Grand Chelem après la coupure du circuitou, contre la décision d’un Pablo Andújar qu’il se rendra à New York pour jouer à l’US Open, mais qu’il a préféré ne pas concourir auparavant dans le tournoi de Cincinnati car il doit également jouer la phase de qualification, ce qui pourrait le charger de nombreux matchs avant le Grand Chelem.

Sa décision a également été partagée par une grande partie des joueurs de tennis espagnols, à l’exception d’un Rafa Nadal qui a décidé de ne pas jouer sur la tournée américaine en raison de la crise des coronavirus. et pouvoir se concentrer davantage sur le gravel tour, avec le grand objectif fixé à Roland Garros.

Alors, Feliciano López a également retardé son voyage à New York et le fera une fois le tournoi de Cincinnati terminé, tandis que Fernando Verdasco, Albert Ramos et Roberto Carballés ont également renoncé à la première date de la tournée américaine, comme Muguruza et Carla Suárez dans l’équipe féminine.

Bulle de style NBA

Bautista, qui a remporté la Copa del Rey en juillet lors d’une finale contre Álex de Miñaur, a effectué sa première séance d’entraînement dans la bulle new-yorkaise ce mardi après-midi, où il pourrait être jusqu’au 13 septembre au mieux, s’il pouvait se qualifier pour la finale du Grand Chelem.

Et est-ce que la délicate situation sanitaire mondiale et en particulier aux États-Unis a fait que l’organisation a préparé une bulle dans le style de la NBA à Orlando, minimiser les risques pour les joueurs de tennis et garantir que les tournois peuvent être joués même dans des circonstances exceptionnelles. Une incertitude qui a conduit certaines grandes stars du circuit à abandonner l’US Open pour retarder leur retour sur les pistes et éviter les risques sanitaires du moment dans un pays où les cas de coronavirus n’ont cessé de se multiplier depuis des mois.

L’Australien Nick Kyrgios et Rafa Nadal lui-même ont démissionné par décision personnelle, Mais il y a aussi l’absence de Roger Federer pour cause de blessure et celles de Monfils ou Wawrinka, parmi tant d’autres, même s’il y aura l’actuel numéro un mondial, un Novak Djokovic qui a une occasion en or d’aborder les grands titres Slams de Rafa Nadal et Roger Federer.

Il y aura encore plus d’absences dans l’équipe fémininepuisque six des huit joueuses de tennis en tête du classement WTA ne participeront pas à New York, dont la numéro un Ash Barty et la championne en titre Bianca Andreescu. Muguruza espère récupérer à temps.