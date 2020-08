L’aura de perfection a accompagné Roger Federer pendant la majeure partie de sa carrière. Cependant, surtout quand il était très jeune, le Suisse a dû faire face à des intempérances capricieuses qui menaçaient de compromettre sa carrière. L’ancien numéro 1 mondial, qui n’a disputé qu’un seul tournoi en 2020, ne reviendra sur le court qu’en début de saison prochaine après la double opération au genou droit.

Le 20 fois champion du Grand Chelem a déjà ciblé Wimbledon et les Jeux olympiques de Tokyo, reportés à 2021 en raison de l’urgence du coronavirus. Selon son entraîneur Severin Luthi, la saison prochaine ne sera peut-être pas la dernière de son immense carrière.

Pendant ce temps, l’ancienne championne de Wimbledon, Marion Bartoli, a rejeté les critiques selon lesquelles Federer bénéficie d’une protection excessive contre les initiés.

Bartoli sur Roger Federer

« Je ne pense pas que nous protégeons Roger Federer à chaque fois », a déclaré Marion Bartoli.

« Il a su construire cette image de la personne parfaite. Le connaissant, il n’est pas loin de là mais il a commis des erreurs, comme récemment il a été photographié avec quelqu’un sans masque sur des images qui ont été mises en ligne. Je ne le fais pas. Je pense que le traitement est si différent pour Novak et Roger, et Djokovic apprendra de ce qu’il a fait et des conséquences.

Il essaiera probablement de se forger une meilleure personnalité, mais dire que Roger peut tout faire et que personne ne le touchera, c’est aller trop loin « , a-t-elle ajouté. Le journaliste de renom Ben Rothenberg a également donné son avis sur le débat » bon gars contre méchant « . .

« Je ne sais pas d’où cela (l’appel de Federer sur Novak Djokovic) vient », a déclaré Rothenberg. «J’étais à la finale de l’US Open 2015 entre eux et je n’ai jamais entendu une foule partisane et bruyante que j’ai entendue en faveur de Federer.

Djokovic a remporté ce match, mais ce sont les matchs les plus bruyants et les plus chargés auxquels j’ai assisté. Je ne pense pas que cela vienne nécessairement des médias « , a déclaré Rothenberg. » Je pense que les fans ont fait cette préférence personnelle pour eux-mêmes.

Les fans sont simplement plus attirés par Federer. Roger mérite beaucoup de crédit pour cela « , a-t-il poursuivi. » Pour avoir construit cette marque et une personnalité qui a séduit les gens. Ce n’est pas facile, il a travaillé très dur pour cela.

Novak Djokovic n’est pas non plus une personne très impopulaire. Il est difficile de se comparer à Roger Federer, qui est probablement le champion de tennis le plus aimé de tous les temps », a conclu Rothenberg.