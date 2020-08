Paul Annacone était un grand joueur mais aussi un excellent entraîneur au niveau international. Au cours de ses 14 années de carrière de tennis, Annacone a remporté trois titres ATP, atteint les quarts de finale à Wimbledon, remporté Roland Garros en double et atteint la finale à l’US Open.

En tant que joueur en simple, il était numéro 12 au monde. En tant qu’entraîneur, Annacone a aidé Pete Sampras à l’Open d’Australie 1995 en remplacement de Tim Gullikson, qui est soudainement retourné en Amérique avec une tumeur au cerveau. Puis en 2010 une autre offre est venue, celle de Roger Federer, avec qui il a travaillé jusqu’à fin 2013.

Lors de son apparition sur la chaîne YouTube Tennis Haus Online Tips, Paul Annacone a longuement parlé de son passage d’entraîneur avec Roger Federer.

Annacone sur Roger Federer

« Je pense que les grands joueurs, ceux que j’ai côtoyés, se rendent compte qu’il n’y a pas de formule magique.

Ils cochent toutes les cases de professionnalisme. Roger Federer a été très systématique sur la pré-saison. Son entraîneur de force et de conditionnement physique Pierre Paganini est un génie. Pierre se coordonnerait avec moi « , a déclaré Paul Annacone. Il a également décrit le programme d’avant-match de Roger Federer, qui a nécessité de nombreuses discussions avec l’entraîneur.

« Il a ses routines », a déclaré Annacaone. « Quand j’étais avec lui, la veille, nous avions généralement une brève discussion pendant 5 à 10 minutes sur ce à quoi ressemblait le match de demain en termes de stratégie. Nous devions simplement nous assurer que nous étions sur la même longueur d’onde.

Puis le jour du match, il se réveillait, il faisait ce traitement, puis il faisait son échauffement sur le terrain en frappant des balles. Après l’échauffement, il prendra son repas et généralement entre l’échauffement et quand il joue, on reprend ce dont on a parlé la veille pour le match », a-t-il ajouté.

La légendaire star du tennis Roger Federer a célébré son 39e mercredi, avec des fans du monde entier adressant leurs meilleurs vœux au maestro. Federer est le détenteur d’un nombre impressionnant de 20 titres du Grand Chelem et est considéré par beaucoup comme le meilleur à avoir jamais tenu une raquette de tennis.

Ce n’est pas seulement le jeu sans faille qu’il possède qui a valu aux Suisses des millions de fans, c’est son humilité et son attitude qui attirent le respect de tous. Il est encore en train de plonger dans les tournois, atteignant la finale de Wimbledon en 2019 et les demi-finales de l’Open d’Australie cette année.

Cependant, il est également en train de revenir d’une double chirurgie du genou et il dit qu’il doit être réaliste quant à la perspective de raccrocher sa raquette. «Il est déjà clair que je suis à la fin de ma carrière», a déclaré Roger Federer à SRFSports. «Je ne peux pas dire ce qui sera dans deux ans.»