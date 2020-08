Quand Vittoria (13 ans) et Carola (11 ans) sont montés sur le toit de leurs bâtiments respectifs pour jouer au tennis pendant la quarantaine, il y a sûrement eu un moment où l’un des deux a pensé: Et si on l’enregistrait? En cet instant, tout a changé. Les semaines se sont écoulées et les neuf millions de vues que la vidéo les avait poussées sur la scène publique, au point qu’une marque aussi prestigieuse que Barilla et un sportif de la stature de Roger Federer ils voulaient faire partie de l’histoire.

La publicité (qui au cas où vous ne l’auriez pas encore vue, nous la laissons dans ce lien) réunit les deux filles sur le toit pour expliquer comment l’idée de jouer sur le toit est née et, incidemment, leur a donné la plus grande surprise de leur vie. Un Roger Federer en chair et en os apparaît derrière le rideau d’enregistrement et, comment pourrait-il en être autrement, ils sont sans voix. Le reste de l’histoire est complété par un repas de toute l’équipe et une invitation au Académie Rafa Nadal afin que Vittoria et Carola vivent une autre expérience inoubliable à Majorque. Merci à un rapport de Corriere della Sera Nous avons pu découvrir plus d’informations sur cette belle histoire.

La question n’est plus seulement de savoir comment tout le tissu de l’annonce a été forgé, mais que s’est-il passé ensuite? Vittoria l’explique avec la plus grande des émotions. «Nous déjeunions à La Gioiosa et nous lui avons appris quelques mots en italien. Des mots comme gnocchi, bruschetta, ciao, buongiorno, buonasera, et bien sûr, tiramisu. Il nous a dit qu’enfant il n’était pas enthousiaste à ce sujet, mais quand il a grandi, il en est devenu passionné jusqu’à ce qu’il devienne son dessert préféré. Il nous a dit qu’il l’avait demandé dans tous les tournois qu’il avait traversés, qu’il l’avait essayé dans tous les restaurants où il était allé », explique la jeune fille de 13 ans.

Le jour de l’enregistrement du spot, déjà avec Barilla entre les deux, les protagonistes n’ont jamais imaginé le miracle qu’ils allaient vivre ce matin-là. Et nous disons miracle parce que même quand ils ont vu le génie de Bâle, ils ne pouvaient pas croire que c’était réel. «Nous ne soupçonnions rien. En fait, une fois qu’il est apparu derrière moi et que je l’ai vu, j’étais convaincu que c’était un mannequin, Il me semblait impossible que ce soit Roger pour de vrai, la chair et le sang. C’est alors que je me suis penché et j’ai crié à ma grand-mère: Grand-mère, Federer est sur notre toit! Federer, le vrai! », Avoue-t-il avec la plus grande innocence.

Une surprise qui a fait fondre les cœurs du monde entier —- Regardez la vidéo des coulisses de la façon dont @rogerfederer a surpris Carola et Vittoria et la journée qu’ils ont passée ensemble. #TheRooftopMatch pic.twitter.com/uXkbEIx2CQ – Barilla (@Barilla) 4 août 2020

Plus tard, la situation assimilée, il était temps de profiter du champion des 20 tournois du Grand Chelem sans la pression des caméras filmant chaque mouvement. Un peu de temps avec l’humain Federer, un privilège sur lequel peu de fans pourront compter. «Il nous a montré une vidéo sur son mobile dans laquelle il jouait avec sa sœur, elle avait environ 4-5 ans», raconte Vittoria. « Il a été très généreux avec nous, nous donnant des conseils, recommandant qu’à notre âge, le plus important était de jouer avec joie et de s’amuser, sans stress. Il nous a également offert des cadeaux: la raquette avec laquelle il a affronté Novak Djokovic lors de la dernière demi-finale de l’Open d’Australie, un maillot dédicacé, des bandanas et plusieurs balles ».

Une journée qu’ils n’oublieront jamais et pour laquelle ils sont devenus célèbres localement. Dans Finale Ligure, une ville où tout s’est passé, il n’y a pas quelques voisins qui demandent jour après jour aux filles une visite sur le célèbre rooftop. L’endroit où tout a commencé par une simple vidéo et s’est terminé par un spot publicitaire mondial et l’occasion de rencontrer Roger Federer lui-même. Et comme si cela ne suffisait pas, la cerise manque toujours, une visite à l’Académie Rafa Nadal où ils pourront sûrement aussi partager une journée avec le joueur de tennis des Baléares. Mettez un toit dans votre vie, cela peut vous apporter bien des joies.