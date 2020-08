Après une défaite surprenante contre Tomas Berdych à Athènes en 2004, Roger Federer est venu aux Jeux olympiques de Pékin comme l’un des favoris pour remporter la médaille d’or en simple messieurs, que James Blake a refusé en quart de finale. Après cela, Roger s’est concentré sur l’épreuve de double masculin, formant une grande équipe avec son bon ami Stan Wawrinka qui a fait tout son possible pour remporter la médaille d’or pour la Suisse et apporter la gloire olympique pour eux-mêmes.

Un jour plus tôt, le duo suisse avait un emploi du temps chargé, battant Mahesh Bhupathi et Leander Paes dans les quarts avant d’étourdir Bob et Mike Bryan en demi-finale pour atteindre le match pour le titre contre Simon Aspelin et Thomas Johansson, qui l’a emporté contre Arnaud Clement et Michael Llodra en quatre heures et 46 minutes!

Après cette victoire passionnante sur les frères Bryan, Roger et Stan ont été motivés et motivés pour faire un dernier coup de pouce et décrocher la médaille d’or le 16 août, évincant les Suédois 6-3, 6-4, 6-7, 6-3 pour commencer un célébration massive après un vainqueur du service de Roger dans le dernier point.

Le duo suisse a remporté la première pause dans le quatrième match, clôturant le premier match après une excellente prise de Roger dans le neuvième match pour un 6-3. Ils ont également marqué une pause dans le deuxième set pour un 6-4, servant mieux que les Suédois et faisant moins d’erreurs.

Johansson et Aspelin ont finalement brisé leurs rivaux au début du troisième set pour prendre de l’élan, même si ce fut de courte durée car ils ont perdu leur service dans le match suivant après trois doubles fautes! Pourtant, les Suédois ont remporté le tie break 7-4 pour prolonger la rencontre pour au moins un autre set, dans l’espoir de faire un retour complet et de remporter le premier titre ensemble.

Pourtant, c’était tout ce qu’ils pouvaient faire, avec Wawrinka et Federer marquant une pause dans le quatrième match du quatrième set pour garder l’avantage jusqu’à la fin et gagner la gloire olympique. Cette médaille est venue au moment parfait pour Roger, qui était sur le point de perdre le non.

1 place à Rafael Nadal deux jours plus tard, quittant le trône ATP pour la première fois en quatre ans et demi.

Roger Federer et Stan Wawrinka ont remporté la médaille d’or en double à Beijing 2008.

«Ce n’est pas la première fois que ce tournoi, ou de ma vie, je devais servir pour un gros match, mais ça a définitivement changé un peu en double où parfois vous ne contrôlez pas beaucoup vous-même parce que les gars recherchent généralement des retours énormes.

Quand Stan a tenu son service facilement pour envoyer 5-2, je savais que tout dépendait de moi si nous ne cassions pas. C’est essentiellement le moment où vous rêvez d’être, même s’il y a tellement de pression. C’est là que vous voulez vous trouver, faire face à la pression et le faire.

J’ai dû passer plusieurs secondes pour gagner le match, ce qui a rendu les choses encore plus difficiles. Nous avons joué au tennis fantastique, c’est un rêve devenu réalité, presque incrédule dans une certaine mesure. J’ai grandi en tant que joueur d’équipe et j’ai toujours été, j’aime la compétition par équipe: basket-ball, football; c’est toujours quelque chose que j’ai aimé faire.

Quand j’étais dans ma première Coupe Davis, j’ai obtenu ma première nomination à la Coupe Davis quand j’avais peut-être 16 ans, et c’était la meilleure chose pour moi. Ce que j’ai essayé de faire aujourd’hui, c’est que lorsque je joue à la Coupe Davis, l’ambiance dans l’équipe est importante.

C’est vraiment la clé pour avoir une bonne ambiance dans l’équipe, c’est ce que nous avons vraiment. Nous nous sommes bien entendus aujourd’hui sur le court et pendant toute la semaine, deux semaines. C’est quelque chose que nous essayons de construire depuis de nombreuses années, et maintenant surtout le mois dernier, en parlant beaucoup de la façon dont nous aimerions jouer en double.

Au final, que tout se concentre, ça devient une si douce victoire, vous savez, c’est évidemment fantastique. Mais, je veux dire, j’ai toujours aimé jouer en double. Je n’y ai pas beaucoup joué ces derniers temps parce que l’accent était mis sur les singles et les tournois du Grand Chelem et non.

1 dans le monde. Mais c’est toujours quelque chose que j’aime faire, surtout aux étapes importantes. C’est un sentiment formidable, surtout de le célébrer ensemble. C’est bien différent de le célébrer seul dans la piscine. Je suppose que Michael Phelps le sait aussi.

Quand il gagne seul dans la poule, ce n’est pas la même chose que lorsqu’il le gagne en relais. Je pense que vous avez pu le voir quand il a remporté, je pense, sa troisième médaille, à quel point il était heureux. Quand il remporte le relais, c’est juste un sentiment différent », a déclaré Roger Federer.