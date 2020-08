Déposez plusieurs jolies lignes sur Roger Federer ce serait quelque chose comme tomber dans la redondance. Il y aura des écrivains qui auront exprimé et exprimeront mieux ce que le joueur de tennis suisse a apporté à notre sport, son statut galactique gagné en battant des records et ses propres adversaires. Si c’est un jour pour féliciter le Suisse, c’est aussi un jour pour vanter ses vertus et laisser passer le mauvais, pour profiter, éventuellement, de la figure plus de médias de tennis.

Il peut même, avec le temps, devenir le personnage le plus ancien. Le Suisse va pour son quatrième décennie dans l’élite dans une carrière qui a fait ses premiers pas 1999, où un jeune Roger aux cheveux blonds et à une petite queue de cheval s’est battu avant Yevgeny Kafelnikov, récent champion de l’Open d’Australie, au tournoi de Rotterdam. A Marseille, il remporte sa première grande victoire, contre Carlos Moya, le même scénario sur lequel il atteindrait sa première finale ATP un an plus tard. Le début d’une légende.

Il est également temps de souligner les vertus les moins louées (ce qui, dans le cas de Federer, arrive assez peu) du 20 fois champion du Grand Chelem. La concurrence féroce contre deux monstres historiques nous a fait placer la barre très haut en ce qui concerne la catégorisation des actifs incorporels. Des concepts comme résilience, capacité à souffrir, intégrité mentale. Ils émergent quand on voit Novak Djokovic écrasez votre ennemi après avoir été au bord de l’abîme, ou quand Raphael Nadal Il lève le poing avec la même force après plus de cinq heures de jeu.

Il y a plusieurs façons de souffrir. Dans une carrière qui a vu passer des générations de joueurs de tennis, le longévité il entraîne également ses complications. Cette résilience dans laquelle triomphent Nole ou Rafa, Federer la montre d’une manière différente. Il le fait chaque année qu’il emmène le Wilson faire un tour, chaque saison qu’il réinitialise le compteur et se bat pour tout, quel que soit le kilométrage sur son corps.

Il y a une réalité sous-jacente que peu de gens prennent en compte: personne dans l’histoire du tennis n’a joué mieux à un si vieux âge. Au milieu de la domination la plus intense de Djokovic, en 2015, Federer a ajouté une nouvelle dimension à son jeu avec des ajustements tels que SABR cela faisait de lui le deuxième meilleur au monde. Lorsque Nadal a refait surface, en 2017, Roger a fait de même, montrant une agressivité presque innée grâce au ‘Neo Backhand’ qu’il démantelait encore et encore les plans du manacorí. Et tout ça depuis trente ans.

C’est aussi l’endurance mentale. Comme c’était pour commencer la dernière décennie en voyant comment vos rivaux historiques vous ont dépassé sur la droite. Et Roger était toujours dans la pommade, avertissant qu’il n’allait pas partir, au milieu des discussions sur le retrait. Jusqu’à ce que Wimbledon 2012 Cela a tout changé et le génie suisse a fait taire les voix les plus discordantes. Capacité de souffrance? C’est aussi se réinventer après votre année la plus médiocre (2013), savoir explorer son corps pour trouver le moindre écart d’amélioration de son tennis. Et que, justement après avoir été ainsi et si proche à plusieurs reprises, après avoir vu comment votre principal rival ces dernières années profite de sa période de maturité à votre truc, vous continuez à persévérer pour l’amour du tennis.

Aujourd’hui Roger Federer rencontre 39 ans. Décorer le texte avec des fioritures, avec des adjectifs explosifs qui valorisent l’esthétique au-delà de la substance … ce n’est pas ce qu’il était aujourd’hui. Cela a déjà été fait de nombreuses fois. Toucher 40 ans et rester dans la pommade est une démonstration de fer d’amour pour le sport dont Roger se nourrit. La beauté est parfois subjective. Marcher sur un court de tennis depuis si longtemps et être compétitif peu importe les circonstances, non.

Le génie bâlois se prépare tranquillement à montrer la dernière astuce de son arsenal. Le dernier grand spectacle. Cela peut ne jamais venir, cela peut arriver plus tôt que prévu. Peut-être, bientôt, féliciterons-nous un joueur de tennis à la retraite le 8 août. Peut-être que ce type de texte n’aura pas bientôt sa place. En attendant, nous allons nous asseoir et attendre que Roger Federer joue sa dernière carte.

Félicitations, Maître.