Roger Federer s’est établi comme le top 10 des joueurs à la fin de 2002, avec des projets encore plus importants pour la nouvelle saison. Le Suisse a remporté le premier titre du Grand Chelem à Wimbledon 2003, gagnant beaucoup de points et se disputant le n ° mondial.

1 place lors de l’US Open Series. Lundi 4 août, Roger avait 340 points de retard sur André Agassi sur la liste ATP. André a perdu en quart de finale des Masters canadiens face à Rainer Schuettler et Federer a eu l’occasion de le dépasser et de conquérir le trône de l’ATP pour la première fois de sa carrière.

Juste un jour après avoir eu 22 ans, Roger a marché sur le terrain contre Andy Roddick le 9 août lors de la demi-finale qui se tenait entre lui et le détrônant Agassi, perdant 6-4, 3-6, 7-6 en une heure et 56. minutes. Ainsi, le Suisse a raté une chance énorme de prendre le trône de l’ATP six mois avant de le faire en février 2004.

C’était leur cinquième rencontre sur le Tour et la première victoire d’Andy, qui était super motivé à faire de son mieux contre Federer après avoir perdu contre lui en demi-finale à Wimbledon un mois plus tôt. Le Suisse avait un avantage de 4-2 dans le dernier set mais n’a pas pu ramener le match à la maison à partir de là, terminant la course en demi-finale.

Après la défaite au premier tour à Roland Garros, Roddick s’est séparé de son entraîneur de longue date Tarik Benhabiles et a embauché Brad Gilbert qui tirerait le meilleur de lui. Gilbert a aidé Andy à atteindre le non. 1 poste en novembre de cette année.

Après cette victoire sur Roger, Andy a remporté 23 victoires en 25 matches sous Brad, soulevant le trophée à l’US Open un mois plus tard. L’Américain a servi à seulement 48%, perdant le service deux fois sur autant de chances offertes à Federer. D’un autre côté, Roger a réussi dix doubles fautes et a eu du mal au deuxième service, faisant face à neuf occasions de pause et en repoussant sept d’entre elles, ayant une chance de sceller l’accord après cette pause dans le dernier set, mais juste à la fin, remportant trois points de moins qu’Andy au total.

Roddick se tenait sur 34 gagnants et 23 erreurs directes tandis que Roger terminait le match avec des chiffres similaires, forgeant un ratio de 38-28 pour suivre le rythme du rival et performer à un niveau plus élevé à certains moments. Roddick a déjà obtenu deux chances de pause dans le troisième match, convertissant la première lorsque Roger a marqué un revers pour une avance rapide.

L’Américain s’est déplacé 3-1 devant avec trois as dans le quatrième match, jouant bien depuis la ligne de fond et exploitant le revers de Roger pour garder le dessus dans les échanges. Federer s’est remis d’un départ lent et a créé un avantage de 30-0 au retour à 3-4, pour perdre quatre points consécutifs alors qu’Andy s’éloignait d’un match du set.

L’Américain a clôturé le match d’ouverture avec un vainqueur du service dans le dixième match après seulement 29 minutes, gardant son deuxième service en sécurité et étant un joueur plus déterminé de la ligne de fond. Les choses allaient de mal en pis pour Roger, devant déjà défendre trois occasions de break au début du deuxième set.

Roger Federer a eu la chance de devenir le numéro un mondial. 1 à Montréal 2003.

Il les a tous repoussés pour une prise critique, et ils ont tous les deux bien servi jusqu’au sixième match où Andy a connu des problèmes au service après avoir été 40-0. Il a frappé une double faute pour donner à Roger un point de rupture, et le Suisse l’a converti quand Andy a envoyé la volée longue.

Federer a clôturé le set avec une prise en amour dans le neuvième match, réduisant le nombre d’erreurs et saisissant cette seule chance au retour pour remporter le set et envoyer la rencontre dans un décideur. Porté par cet élan, Roger a cassé dans les premières étapes du set final pour se mettre aux commandes, lisant mieux les services d’Andy que dans le premier match et prenant en charge depuis la ligne de fond pour clôturer ce match avec un vainqueur du revers.

Federer a sauvé deux points de rupture dans le quatrième match avec des as et le troisième avec un gagnant du coup droit, refusant d’abandonner le service et se déplaçant 3-1 devant. Il a dû creuser à nouveau profondément à 3-2, décrochant un incroyable vainqueur en backhand après un rallye de 23 coups pour repousser une autre chance de pause et fermer le match avec deux vainqueurs de service pour construire une avance de 4-2, éloignant de deux matchs de devenir monde no.

1. Accroché là-dedans, Roddick a gagné une autre chance de pause après un excellent retour dans le huitième match, la saisissant avec un autre profond pour égaliser le score à 4-4 et renvoyer trois vainqueurs de service dans le prochain match pour aller de l’avant. Les deux joueurs se sont tenus confortablement dans les trois prochains matchs pour mettre en place un tie-break où Andy a obtenu le premier mini-break au deuxième point après une autre double faute de Roger.

Federer a raté un coup droit facile au point suivant, mais a retiré une mini-pause à 1-3 pour se maintenir en lice, faisant de son mieux pour franchir la ligne d’arrivée en premier. Pourtant, son destin était à peu près scellé lorsque Roddick a pris le point suivant avec un parfait vainqueur du coup droit en cours d’exécution, passant au-dessus du sommet lorsque Roger a décroché un coup droit long à 3-6.

Une semaine plus tard à Cincinnati, Roger Federer avait une autre chance de remplacer Agassi en tête du classement ATP, s’inclinant face à David Nalbandian au deuxième tour en deux bris d’égalité.