Les figures dominantes du Tour au cours des deux dernières années, Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic et Andy Murray, ont atteint la demi-finale du Masters 1000 à Toronto 2010 (seulement pour la deuxième fois après Cincinnati 2009).

C’est Andy Murray qui est allé jusqu’au bout pour décrocher le 15e titre ATP et le cinquième au niveau Masters 1000, battant Rafael Nadal en demi-finale et Roger Federer dans le match pour le titre. Andy est devenu l’un des seuls joueurs à avoir battu Roger et Rafa au même événement, et aussi le premier à avoir réussi à défendre l’Omnium du Canada depuis Andre Agassi en 1995.

Ce n’était pas facile de s’installer dans un rythme dans la finale interrompue par la pluie, mais Andy a émergé comme un vainqueur après un triomphe 7-5, 7-5 en deux heures et cinq minutes, remportant la septième victoire sur Roger en 12 rencontres et le premier depuis Indian Wells 2009.

Le Britannique a eu du mal à trouver le premier service, et Roger n’a pas pu en profiter, créant quatre occasions de pause et volant le service du rival à trois reprises. Au lieu de s’appuyer sur cela, Federer a lutté derrière le tir initial, perdant plus de 40% des points et jouant contre dix points de rupture.

Il a donné un service cinq fois après près de 30 fautes directes, se terminant du côté des perdants et ratant une chance de remporter la troisième couronne à Toronto après 2004 et 2006. Andy avait 24 gagnants et 24 fautes directes, tandis que Roger avait un score négatif de 20- 31 ratio, incapable d’imposer ses tirs et de profiter des rallyes les plus courts contre le rival qui a bien joué pendant toute la semaine.

Murray s’est assuré de prendre un départ parfait, cassant dans le premier match du match après avoir forcé une erreur de Roger et tenant à 15 avec un vainqueur du service pour confirmer la tête. Federer n’avait pas encore atteint la zone, offrant à nouveau le service dans le troisième match après une erreur de revers pour envoyer Murray 3-0 et se laisser beaucoup de travail dans le reste du set s’il voulait revenir. en lice.

Andy Murray a battu Roger Federer 7-5, 7-5 en finale de Toronto 2010.

Le Suisse a commencé à remonter dans le quatrième match après avoir brisé Andy par amour, renvoyant un vainqueur du service dans le suivant pour se rapprocher de l’adversaire. Un gagnant du coup droit a poussé Murray 4-2 devant, mais Roger était maintenant le maître de ses matchs, réduisant le déficit et espérant une autre chance au retour avant la fin du set.

Cela n’est pas venu dans le huitième match quand Andy a tenu après une erreur de revers de Federer, qui servait maintenant à rester dans le match d’ouverture. Il a tenu à 30 pour réduire le déficit à 4-5 et a saisi cette pause souhaitée quelques minutes plus tard après une double faute coûteuse de Murray qui a raté une grosse occasion de fermer le set.

Roger a gaspillé une balle de jeu à 5-5 et a pulvérisé une erreur de coup droit pour offrir une autre pause à Andy, qui a tout fait correctement cette fois-ci, forçant une erreur du revers de Federer à remporter le premier set 7-5 en 47 minutes.

La pluie a commencé à causer des problèmes au début du deuxième set, et Roger a été le premier à souffrir du manque de rythme, pulvérisant une erreur de coup droit dans le cinquième match pour se retrouver un set et une cassure, s’éloignant davantage du positif. résultat.

Ils ont dû quitter le terrain pendant près d’une heure, Federer ramenant la pause dans le sixième match quand ils sont revenus pour égaliser le score à 3-3 et ont gagné un coup de pouce pour se battre jusqu’au tout dernier point. Un vainqueur du coup droit a envoyé Roger 4-3 avant que Murray ne fasse une bonne prise, tirant un vainqueur du service pour rester du côté positif du tableau de bord et renvoyer la pression sur la partie du filet de Roger.

Federer est resté concentré, clôturant le neuvième match avec un vainqueur de volée en coup droit, mais Andy ne devait pas être refusé, ramenant le dixième match à la maison avec un service non retourné et se préparant pour ce qui devait être le jeu pivot de toute la rencontre.

Roger s’est effondré sous la pression cette fois, et Murray a rompu avec un vainqueur de la volée après une attaque bien construite qui lui a permis de servir pour le titre lors du prochain match. Federer a eu une chance de prolonger le set et peut-être le match, mais a raté un coup droit qui aurait pu lui donner deux occasions de pause, ce qui lui a valu la dernière possibilité d’atteindre le tie-break.

Andy l’a repoussé avec un as et en a frappé un autre pour gagner une balle de match, le gaspillant quand son tir tombé n’a pas réussi à passer le filet. Le deuxième point de championnat a été la chance pour Murray, qui a pu commencer une célébration du titre, la première depuis Valence l’année dernière.