Il y a dix ans, Roger Federer a remporté la quatrième couronne de Cincinnati dans l’un des défis les plus difficiles de toutes ses campagnes réussies dans l’Ohio, battant Mardy Fish 6-7, 7-6, 6-4 en deux heures et 40 minutes! C’était le deuxième titre en 2010 pour Roger après avoir conquis l’Open d’Australie, perdant quelques rencontres serrées les mois précédents, y compris les défaites en quart de finale contre Robin Soderling et Tomas Berdych à Roland Garros et Wimbledon.

Après ce triomphe à Cincinnati, l’année de Roger se tournerait vers une direction plus positive, atteignant la demi-finale à l’US Open et remportant Stockholm, Bâle et les finales ATP pour la fin d’année no. 2 positions. Les Suisses ont dû jouer trois matches avant le choc final, et deux d’entre eux ont été des rencontres terminées, Denis Istomin se retirant dans le premier set et Philipp Kohlschreiber se retirant avant la confrontation contre Roger en raison d’une blessure.

Néanmoins, Federer avait besoin de tout ce qu’il avait pour s’imposer comme un vainqueur contre Mardy, évincant l’Américain pour la sixième fois en sept rencontres, perdant le précédent à Indian Wells 2008 en deux sets. C’est la 63e couronne ATP pour Roger qui l’a déplacé juste derrière Bjorn Borg et Pete Sampras, égalant le record d’Andre Agassi de 17 titres Masters 1000 pour se tenir derrière Rafael Nadal.

L’Américain a tiré 17 as mais n’a décroché que 56% du premier service, économisant quatre points de rupture sur cinq pour rester en contact avec le multiple champion. Federer a été le meilleur joueur au premier et au deuxième service, sauvant le seul point de rupture qu’il a donné à Fish et l’emportant avec une pause tardive dans le neuvième match du set décisif qui a remporté le quatrième trophée en Ohio au cours des six dernières années.

Les deux joueurs ont commis plus d’erreurs directes que les vainqueurs, Roger étant le personnage le plus agressif sur le terrain, tirant plus de points directs et couvrant le filet plus souvent que Mardy.

Roger Federer a remporté le quatrième titre de Cincinnati en 2010.

L’Américain avait une petite avance dans les rallyes les plus courts grâce à son service, mais Federer a remporté la victoire dans les échanges de milieu de gamme, les construisant de manière plus efficace pour laisser Mardy derrière et franchir la ligne d’arrivée en premier.

Fish devait jouer contre un point de rupture dès le troisième match, le sauvant avec un vainqueur du service et en effaçant un autre après un coup droit faible de Roger qui aurait pu le déplacer devant. Après neuf deux et près de 15 minutes, Mardy a finalement ramené le match à la maison pour éviter un revers précoce, les deux servant bien dans les cinq prochains matchs pour rester enfermés à 4-4.

Federer a créé une autre chance de pause quelques minutes plus tard, mais s’est vu refuser un as sur la ligne T de Mardy, qui a clôturé le match avec un autre service en plein essor pour rester devant. Nous avons vu les premiers deux dans les matchs des Suisses à 4-5, mais Fish n’a pas pu gagner de chances de pause, devant penser à défendre son jeu quelques minutes plus tard et décrocher un as pour repousser le danger et assurer un tie-break.

L’Américain a avancé 4-3 dans le breaker après un retour profond, ne restant devant que quelques instants avant que Roger ne revienne aux affaires avec un excellent coup droit sur la ligne, ramenant instantanément le mini-break.

Federer a pris les devants avec un autre vainqueur du coup droit, bien que ce ne soit pas pour lui dans le match d’ouverture, perdant les deux points suivants au service pour tomber 6-5 derrière et permettant à Fish de décrocher un vainqueur du service après 67 minutes.

Mardy a eu une chance colossale de déplacer un set et une rupture quand il a créé une opportunité de pause à 2-2 dans le set numéro deux, la gaspillant avec un terrible coup droit d’une attaque bien construite qui aurait pu le rapprocher de la ligne d’arrivée. .

Roger a tenu avec un vainqueur du service après trois deux, et rien ne pouvait les séparer à la fin du set, établissant un autre tie-break avec toute la pression du côté du filet de Federer. À la manière d’un vrai champion, Roger a réclamé le briseur 7-1, le scellant avec un as pour envoyer la rencontre dans un décideur après deux heures de jeu.

Le premier doublé du dernier set est survenu au sixième match lorsque Federer a tenu après un vainqueur du service, assurant la pause cruciale lorsque Mardy a marqué un revers à 4-4 pour le seul retour réussi. Au service de la couronne, Federer a tenu à 30 ans dans le dixième match après une erreur du revers de Fish pour célébrer son quatrième titre à Cincinnati depuis 2005, le plus difficile qu’il ait remporté sur sept au total.